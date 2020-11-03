Налоги для иностранцев: "слуги народа" в первом чтении одобрили законопроект Гетманцева

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который предусматривает отсрочку запуска налогообложения контролируемых иностранных компаний до 2022 года.

"За" законопроект №4065 проголосовало 263 народных депутата (чтобы посмотреть результаты поименного голосования, доскролльте до конца страницы). Автором документа является глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев.

Результаты голосования Телеканал Рада

Законопроект №4065 содержит поправки к нормам, которые устанавливает закон №466 ("законопроект №1210").

Законопроектом также предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, Закон Украины о РРО, Закона Украины от 16.01.2020 № 466-IX, что, в частности, направлено на уточнение:

некоторых положений трансфертного ценообразования;

основания прекращения административного ареста;

положение относительно корректировки финансового результата до налогообложения по операциям, которые не имеют деловой цели;

особенности взимания акцизного налога;

особенности налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании в течение переходного периода;

положения о применении РРО.

Что предусматривал законопроект №1210

Во-первых, это – налогообложение контролируемых иностранных компаний (КИК). Владельцы таких компаний, которые являются резидентами Украины, будут платить налоги с их прибыли (если КИК принадлежит юрлицу) или же НДФЛ с дохода (если контролер КИК – физлицо).

С 2021 года физлица вместе с декларацией об имущественном состоянии и доходах и юрлица с декларацией по налогу на прибыль должны будут подавать отчет о КИК. К этому отчету нужно будет приложить заверенную финансовую отчетность КИК, которая составлена по правилам бухучета той юрисдикции, где КИК является налоговым резидентом.

За неподачу отчета грозит штраф около 210 тыс. грн., за сокрытие информации о КИК штраф может достигать 2,1 млн грн.

В 2021-2022 годах штрафы применятся не будут. Это переходной период для того, чтобы бизнес мог адаптироваться к новым требованиям.

Что предусматривает законопроект №4065

Документ предлагает отсрочить запуск налогообложения КИК с 2021-го до 2022 года, в результате чего будет продлен льготный период ликвидации таких компаний.

"Также уточнено, что информация с КИК, полученная в первые два года отчетности, не может быть использована в качестве доказательства по уголовным делам, и отменено требование о предоставления первичных документов при подаче отчетности в рамках ТЦО с КИК", – пояснял автор законопроекта.

Во-вторых, с 2021 года в перечень налогоплательщиков попадут нерезиденты, у которых место эффективного управления находится на территории Украины. Речь о налогообложении постоянных представительств, через которые иностранец ведет хозяйственную деятельность в нашей стране. Нерезидент будет обязан поставить представительство в Украине на налоговый учет. Если он этого не сделает, ему грозит штраф в размере 100 тыс. грн.

Документ также предлагает ограничить применение определения "деловой цели" и применять его в рамках трансфертного ценообразования (ТЦО) и для корректировок из оффшорных юрисдикций с 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе монобольшинство Верховной Рады приняло скандальный закон №1210 о совершенствовании администрирования налогов.

Летом 2019 года против него протестовали бизнесмены, но даже в смягченном виде он не устраивает многих. "Компромиссные" правки предприниматели называют полумерами, а сам документ – "налоговым террором".

Позже Гетманцев заявил, что нововведения законопроекта №1210 относительно контролируемых иностранных компаний не будут касаться бизнес-активов.