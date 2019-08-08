Дело "Роттердам+": экс-глава НКРЕКП отреагировал на обвинения

Дело НАБУ по формуле "Роттердам+" является медийно-юридическим пузырем и свидетельствует о политическом преследовании бывших членов НКРЕКУ. Об этом написал экс-руководитель НКРЕКУ Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook.

"Дело" Роттердам+" является раскрученным медийно-юридическим пузырем. Действия НАБУ с момента начала расследование считаю подбором и выбиванием доказательств под обвинения. Об установлении истины речь не идет, оказывается давление на меня и коллег с грубым нарушением законодательства – это все свидетельствует о политическом характер преследования", – написал Волк.

По мнению экс-руководителя НКРЕКУ, НАБУ не может себе позволить признать ничтожность и бесперспективность расследования, которое они проводят уже третий год подряд по формульному подходу к ценообразованию на энергетический уголь. Поэтому сейчас решили объявлять подозрения вместо закрытия дела.

"Последние однотипные статьи в СМИ на тему "Роттердам+" рассматриваю исключительно как попытку создать представление у общества о "железных" доказательствах виновности. Убежден в победе в открытом состязательном процессе и защите репутации Комиссии, репутации всех коллег и собственной", – подчеркнул Волк

Он также обратил внимание, что детективов НАБУ не заинтересовала аналогичная формула на ценообразование на природный газ для населения, известная как "Дюссельдорф+".

"Чтобы подчеркнуть абсурдность действий НАБУ – прошу журналистов узнать, будут ли встречать миссию МВФ с подозрениями (и состав КМУ) за принятие идентичного ценообразования на природный газ для населения и ТКЭ – хаб с логистикой, усредненный за 12 месяцев ("Дюссельдорф+")? Заранее напомню, УГВ газ не импортирует и была "выгодоприобретателем" по искаженной логике НАБУ", – написал Волк.

Напомним, в марте 2016 года НКРЕКУ утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, согласно которой цена угля определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам – Роттердам – Антверпен + стоимость его доставки в Украину" (известная как "Роттердам+") . Формульный подход был введен в условиях потери Украиной контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за агрессии России.

Как сообщалось, в отчете Европейского Энергосообщества, которыйое проводило аудит деятельности Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) в 2018 году, обнародованны конкретные случаи возможного давления на НКРЕКУ. В частности, примером попытка повлиять на НКРЕКУ названы и расследования Национального антикоррупционного бюро Украины возможных злоупотреблений служебными полномочиями со стороны должностных лиц НКРЕКУ в процессе принятия формулы Роттердам+. "Вышеупомянутые факты необходимо рассматривать как неприкрытое политическое вмешательство в независимость Комиссии и автономное принятия ею решений", – пишет издание со ссылкой на отчет.

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