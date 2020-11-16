Дело ПриватБанка о депозитах Боголюбовой возобновили в суде

Верховный суд возобновил рассмотрение жалобы ПриватБанка о взыскании в пользу Елены Боголюбовой (бывшей супруги экс-акционера Геннадия Боголюбова) депозитов, которые находились в финучреждении до национализации.

Как сообщает Finbalance, речь идет о трех депозитах Боголюбовой на сумму $15,66 млн, 1,845 млн евро и 30,43 млн грн.

Рассмотрение дела приостановили 16 октября 2019 года. Решение принял Верховный суд до окончания пересмотра в кассационном порядке дела по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами.

Большая палата ВС 15 июня 2020 года частично удовлетворила кассационную жалобу НБУ, Кабинета министров и ПриватБанка и отменила определения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов. Таким образом Суркисов окончательно признали связанными с ПриватБанком лицами.

13 апреля 2018 года Апелляционный суд Днепропетровской области отклонил апелляционную жалобу ПриватБанка, подтвердив решение Октябрьского райсуда Днепра от 5 сентября 2017 года. Тогда суд постановил взыскать с финучреждения в пользу Боголюбовой соответствующие депозиты.

В рамках национализации обязательства банка перед связанными лицами подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии финучреждения. Депозиты Боголюбовой также участвовали в процедуре bail-in.

21 декабря 2016 ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, в результате чего понес убытки минимум на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые, вероятно, принадлежат им.

Тогда же Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд одновременно обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех свои активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств вывода из украинского банка 2 млрд долларов.

7 апреля Верховный суд Великобритании отказал миллиардеру Игорю Коломойскому в рассмотрении иска экс-владельцев к ПриватБанку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Боголюбов обратился в Хозяйственный суд Киева с четырьмя исками, в которых он оспаривает национализацию ПриватБанка.