Дело ПриватБанка: Верховный суд встал на сторону Коломойского

Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Национального банка и оставил без изменений решение, которым регулятору вернули иск к миллиардеру Игорю Коломойскому о взыскании 4,26 млрд грн.

Первичный иск в этом деле был направлен Коломойским к НБУ. Об этом сообщает Finbalance.

В нем он оспаривает кредитные договоры 2008-2015 годов, заключенные между регулятором и ПриватБанком, а также договоры поручительства, по которым миллиардер стал поручителем ПриватБанка перед Нацбанком по рефинансу.

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Суды первой, апелляционной и кассационной инстанции отказались восстановить срок для подачи Нацбанком встречного иска и соответственно вернули НБУ его встречное исковое заявление.

При этом Верховный Суд отметил, что "возвращение встречного иска в рамках этого дела не является препятствием в доступе к правосудию, ведь участник дела не лишается возможности подачи такого иска как отдельного на общих основаниях".

Первичный иск в этом деле был направлен Коломойским к НБУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

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