Национализацию "ПриватБанка" могут признать незаконной: суд неожиданно дал заднюю

В Украине суд отложил на 22 апреля рассмотрение жалобы Национального банка на решение об отмене распоряжения регулятора о проведении проверки "ПриватБанка", итоги которой легли в основу национализации финансового учреждения.

Вердикт о переносе слушаний на следующий день после второго тура президентских выборов вынес Шестой апелляционный административный суд, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию представителя одной из сторон спора.

Кипрская компания Triantal Investments Ltd, которая была одним из крупнейших акционеров "ПриватБанка", обжаловала в суде неправомерность действий НБУ и Министерства финансов.

В частности, компания в марте 2017 года обратилась в суд с требованием признать неправомерными и отменить датированное октябрем 2016 года распоряжение, которым регулятор инициировал проведение внеплановой инспекционной проверки. Окружной суд Киева в марте 2018 года удовлетворил этот иск.

Нацбанк подал апелляцию, однако в начале июня апелляционный админсуд приостановил ее рассмотрение по ходатайству Triantal Investments, дав до полугода времени на подготовку к судебному заседанию.

Производство по делу было возобновлено определением Шестого апелляционного админсуда от 18 февраля 2019 года, а первое заседание назначено на 12 марта.

Владельцами Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd являлись Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доли Боголюбова и Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, а Мартынова – 0,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило, что "ПриватБанк" был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

"ПриватБанк" в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров "ПриватБанка" во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что 18 апреля в Окружном админсуде Киева под председательством его главы, судьи Павла Вовка, огласят решение, согласно которому национализация "ПриватБанка" будет признана незаконной.

При этом экс-владелец финучреждения Игорь Коломойский рассчитывает получить моральную и материальную компенсации за национализацию "ПриватБанка".

