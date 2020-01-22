Дело ПриватБанка: НБУ могут запретить взимать многомиллиардные долги с Коломойского

Национальный банк Украины могут лишить возможности забирать долги с компаний бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского за кредиты рефинансирования через взыскание залогового имущества.

В частности, Верховный суд Украины рассмотрит кассационную жалобу регулятора об отмене решений судов первой инстанции по делу о взыскании предмета ипотеки (1 земельный участок в Одесской области) с ООО "Гаджибей", связанной с Коломойским. Об этом сообщает НВ.

Соответствующая компания выступает залогодателем по кредиту рефинансирования на сумму 20,9 млн грн, который НБУ выдал ПриватБанку до национализации в декабре 2016 году.

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Однако Хозяйственный суд Одесской области решил, что между НБУ и этой компанией был "особенный" порядок взыскания имущества для погашения соответствующего долга.

В решении говорится, что НБУ может взыскать залоговое имущество с "Гаджибей" только в случае невозможности списания средств с банковских счетов ПриватБанка.

Таким образом, суд ограничил НБУ в возможностях взыскания долгов по кредитам рефинансирования, упразднив возможность возвращать долги путем взыскания залогового имущества. Это противоречит статье 73 закона "О Национальном банке Украины".

Если суд не удовлетворит кассацию НБУ, то регулятор будет обязан взыскать долги Коломойского по рефинансированию со счетов уже государственного ПриватБанка. Речь идет о сумме в 8 млрд грн, учитывая всю сумму долга по этим кредитам рефинансирования, где личным поручителем выступает Коломойский.

Национальный банк Украины могут лишить возможности забирать долги с компаний бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

Также стало известно, что бывший топ-менеджер ПриватБанка Александр Дубилет через суд обжаловал его национализацию.

Производство по иску бывшего главы правления к Фонду гарантирования вкладов, Минфину и ПриватБанку Хозяйственный суд Киева открыл 2 января 2020 года. До перехода учреждения в госсобственность Дубилет был миноритарным акционером банка – он владел 2,7249% акций.

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