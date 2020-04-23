Дело ПриватБанка: генпрокурор Венедиктова обратилась со срочным заявлением

Офис генпрокурора будет отстаивать 1 млрд грн активов государства в деле о ПриватБанке.

Об этом в четверг, 23 апреля, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, в этом деле интерес государства и граждан Украины совпали, они равны по важности и "составляют тот общественный интерес, который должен защищать прокурор".

"Поясню суть – семья истцов во время национализации ПриватБанка попала под признаки связанных с банком лиц, со всеми определенными законодательством последствиями. К ним были применены общеевропейский механизм "bail-in". Он позволяет урегулировать неплатежеспособность банков или ее высокой вероятности за счет внутренних источников, в частности, путем списания собственных средств акционеров", - подчеркнула Венедиктова.

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