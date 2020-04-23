Главная Новости
23 апреля • обновлено в 14:08
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Дело ПриватБанка: генпрокурор Венедиктова обратилась со срочным заявлением

Читать материал на украинском

Офис генпрокурора будет отстаивать 1 млрд грн активов государства в деле о ПриватБанке.

Об этом в четверг, 23 апреля, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, в этом деле интерес государства и граждан Украины совпали, они равны по важности и "составляют тот общественный интерес, который должен защищать прокурор".

"Поясню суть – семья истцов во время национализации ПриватБанка попала под признаки связанных с банком лиц, со всеми определенными законодательством последствиями. К ним были применены общеевропейский механизм "bail-in". Он позволяет урегулировать неплатежеспособность банков или ее высокой вероятности за счет внутренних источников, в частности, путем списания собственных средств акционеров", - подчеркнула Венедиктова.

Новость обновляется.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,6 миллиона человек, погибли – более 182 тысяч.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • В ВОЗ озвучили новые тревожные тенденции в связи с пандемией - это надолго.

  • В Италии планируют тестировать средство от подагры для лечения COVID-19.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги