Дело Омельяненко: суд вынес символический приговор подставному лицу

Подольский райсуд Киева в рамках уголовного производства относительно попыток незаконного завладения средствами "Укргазбанка" на 144 млн гривен вынес символический приговор подставному лицу.

В частности, человека признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 Уголовного кодекса (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство), сообщает Finbalance.

В результате суд назначил наказание в виде штрафа в размере 8500 гривен, учитывая то, что обвиняемый свою вину признал в полном объеме.

Согласно судебным материалам, указанное физлицо согласилось на предложение неустановленных следствием лиц о приобретении ООО "Укрконцепт", предоставив для этого свой паспорт и идентификационный код для составления регистрационных документов.

За денежное вознаграждение в размере 500 долларов, указанное физлицо должно было формально считаться основателем и директором ООО "Укрконцепт".

Следователи связывали ООО "Укрконцепт" с Алексеем Омельяненко – экс-заместителем председателя правления "Укргазбанка" и одним из ключевых бенефициаров этого банка до его национализации во время кризиса 2008-2009 годов

Омельяненко было предъявлено обвинение в нанесении ущерба "Укргазбанку" за сомнительные кредитные операции с ООО "Укрконцепт", а также о причинении вреда через сомнительные арендные операции с ООО "Контракт 2007".

В июле-августе Киевский апелляционный суд направил соответствующие обвинительные акты на рассмотрение в Святошинский райсуд Киева.

Следователи связывали ООО "Укрконцепт" с Алексеем Омельяненко LIGA.net

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