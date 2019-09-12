Главная Новости
12 сентября • обновлено в 12:47
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Дело Омельяненко: суд вынес символический приговор подставному лицу

1.2т Читать материал на украинском

Подольский райсуд Киева в рамках уголовного производства относительно попыток незаконного завладения средствами "Укргазбанка" на 144 млн гривен вынес символический приговор подставному лицу.

В частности, человека признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 Уголовного кодекса (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство), сообщает Finbalance.

В результате суд назначил наказание в виде штрафа в размере 8500 гривен, учитывая то, что обвиняемый свою вину признал в полном объеме.

Новости
Скандальные решения суда по делу Омельяненко: как освободили обвиняемого в масштабных хищениях

Согласно судебным материалам, указанное физлицо согласилось на предложение неустановленных следствием лиц о приобретении ООО "Укрконцепт", предоставив для этого свой паспорт и идентификационный код для составления регистрационных документов.

За денежное вознаграждение в размере 500 долларов, указанное физлицо должно было формально считаться основателем и директором ООО "Укрконцепт".

Следователи связывали ООО "Укрконцепт" с Алексеем Омельяненко – экс-заместителем председателя правления "Укргазбанка" и одним из ключевых бенефициаров этого банка до его национализации во время кризиса 2008-2009 годов

Омельяненко было предъявлено обвинение в нанесении ущерба "Укргазбанку" за сомнительные кредитные операции с ООО "Укрконцепт", а также о причинении вреда через сомнительные арендные операции с ООО "Контракт 2007".

В июле-августе Киевский апелляционный суд направил соответствующие обвинительные акты на рассмотрение в Святошинский райсуд Киева.

Следователи связывали ООО "Укрконцепт" с Алексеем Омельяненко

Следователи связывали ООО "Укрконцепт" с Алексеем Омельяненко

LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL :

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина
Тег
Укргазбанк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel