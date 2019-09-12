Дело Омельяненко: суд вынес символический приговор подставному лицу

Подольский райсуд Киева в рамках уголовного производства относительно попыток незаконного завладения средствами "Укргазбанка" на 144 млн гривен вынес символический приговор подставному лицу.
В частности, человека признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 Уголовного кодекса (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство), сообщает Finbalance.
В результате суд назначил наказание в виде штрафа в размере 8500 гривен, учитывая то, что обвиняемый свою вину признал в полном объеме.
Согласно судебным материалам, указанное физлицо согласилось на предложение неустановленных следствием лиц о приобретении ООО "Укрконцепт", предоставив для этого свой паспорт и идентификационный код для составления регистрационных документов.
За денежное вознаграждение в размере 500 долларов, указанное физлицо должно было формально считаться основателем и директором ООО "Укрконцепт".
Следователи связывали ООО "Укрконцепт" с Алексеем Омельяненко – экс-заместителем председателя правления "Укргазбанка" и одним из ключевых бенефициаров этого банка до его национализации во время кризиса 2008-2009 годов
Омельяненко было предъявлено обвинение в нанесении ущерба "Укргазбанку" за сомнительные кредитные операции с ООО "Укрконцепт", а также о причинении вреда через сомнительные арендные операции с ООО "Контракт 2007".
В июле-августе Киевский апелляционный суд направил соответствующие обвинительные акты на рассмотрение в Святошинский райсуд Киева.
Следователи связывали ООО "Укрконцепт" с Алексеем Омельяненко
LIGA.net
Как сообщал OBOZREVATEL :
В ноябре 2018 года Генеральная прокуратура завершила расследование в отношении бывших руководителей Укргазбанка о хищении государственных средств.
О том, что Генеральная прокуратура объявила о подозрении бывшему заместителю правления Укргазбанка, стало известно еще 16 апреля 2018 года.
11 февраля о подозрении сообщили трем лицам – бывшему члену наблюдательного совета "Укргазбанка", экс-заместителю председателя правления банка и руководителю предприятия.
Спустя несколько дней суд арестовал экс-акционера Укргазбанка. Выяснилось, что речь шла об Алексее Омельяненко, который также является совладельцем Укргазбанка.
В апреле 2019-го Печерский районный суд Киева принял решение продлить срок содержания под стражей для бывшего зампреда правления Укргазбанка Алексея Омельяненко.
Позже решение о том, чтобы оставить Омельяненко под стражей, подтвердил и Апелляционный суд.
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