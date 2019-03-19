Дело о взятках Кучме: стало известно, кто закрыл следствие

Дело о взятках президенту Леониду Кучме и его зятю бизнесмену Виктору Пинчуку от олигарха Игоря Коломойского закрыл заместитель главы САП Владимир Кривенко.

Об этом сообщили "Наші гроші" со ссылкой на ответ Национального антикоррупционного бюро. Отмечается, что 2 августа 2018 Кривенко закрыл указанное уголовное производство в связи с отсутствием состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

4 марта 2015 года на заседании Спецкомиссии Верховной Рады по вопросам приватизации Игорь Коломойский заявил, что с 2003 года ежемесячно предоставлял 5 млн долларов (всего 110 млн долларов) взятки по требованию тогдашнего президента Леонида Кучмы через его зятя Виктора Пинчука за право управлять компанией "Укрнафта" .

"Все предоставлено в английский суд, можем предоставить все и сюда. Эти счета идентифицированы как счета Пинчука и Кучмы", — заявил Коломойский.

11 марта 2015 года комиссия ВР обратилась в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное производство по этому факту. 18 марта 2015 года расследование было начато.

Кучма и Пинчук dilovyi.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта стало известно, что прокуроры САП закрыли уголовное производство по факту вымогательства и получения Кучмой и Пинчуком $110 млн взятки от Коломойского за право контроля над компанией "Укрнафта".

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