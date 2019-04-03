Дело о незаконном обогащении Омеляна: суд принял решение

Соломенский районный суд Киева закрыл уголовное производство по обвинению министра инфраструктуры Владимира Омеляна в незаконном обогащении.

Соответствующее решение суд принял в связи с декриминализацией данного преступления, сообщают "Українськi Новини".

Одновременно с этим был снят арест с гаража во Львове, квартиры в Киеве и автомобиля BMW министра инфраструктуры.

В связи с этим, Омелян отныне имеет право распоряжаться имуществом на свое усмотрение.

При этом Соломенский райсуд Киева запланировал рассмотрение по сути обвинительного акта о декларировании недостоверной информации в отношении министра. Заседание назначено на понедельник, 6 мая.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 13 сентября 2018 года детективы НАБУ объявили Омеляну о подозрении. Сам министр прокомментировал ситуацию, сказав, что это дело десятилетней давности.

Он заявил, что детективы НАБУ искали у него недвижимость, офшоры или признаки коррупции, но ничего не нашли.

При этом в Кабинете министров выразили надежду, что расследование НАБУ в отношении Омеляна будет объективным, а также, что никаким политическим мотивам в нем места не будет.

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