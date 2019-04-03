|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Дело о незаконном обогащении Омеляна: суд принял решение

898Читать материал на украинском

Соломенский районный суд Киева закрыл уголовное производство по обвинению министра инфраструктуры Владимира Омеляна в незаконном обогащении.

Соответствующее решение суд принял в связи с декриминализацией данного преступления, сообщают "Українськi Новини".

Одновременно с этим был снят арест с гаража во Львове, квартиры в Киеве и автомобиля BMW министра инфраструктуры.

Новости
Отмена наказания за незаконное обогащение: стало известно о последствиях в МВФ

В связи с этим, Омелян отныне имеет право распоряжаться имуществом на свое усмотрение.

При этом Соломенский райсуд Киева запланировал рассмотрение по сути обвинительного акта о декларировании недостоверной информации в отношении министра. Заседание назначено на понедельник, 6 мая.

Дело о незаконном обогащении Омеляна: суд принял решение

Facebook Владимир Омелян

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 сентября 2018 года детективы НАБУ объявили Омеляну о подозрении. Сам министр прокомментировал ситуацию, сказав, что это дело десятилетней давности.

Он заявил, что детективы НАБУ искали у него недвижимость, офшоры или признаки коррупции, но ничего не нашли.

При этом в Кабинете министров выразили надежду, что расследование НАБУ в отношении Омеляна будет объективным, а также, что никаким политическим мотивам в нем места не будет.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Владимир Омелян
Место
Украина
Тег
Министерство инфраструктуры
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
3
Смешно
4
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения