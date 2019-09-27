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27 сентября • обновлено в 20:04
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Дело о хищении $20 млн "Ощадбанка": САП объявила подозрение экс-нардепу

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Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение бывшему народному депутату 8 созыва Верховной Рады Станиславу Березкину в завладении средствами АТ "Ощадбанк".

Речь идет о $20 млн, в хищении которых подозревают также сына и брата бывшего парламентария. Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"В пятницу, 27 сентября, прокурорами САП согласовано сообщение о подозрении бывшему народному депутату Украины в совершении ряда особо тяжких коррупционных преступлений. В этот же день по поручению прокуроров, детективами НАБУ в установленном законом порядке сообщено о подозрении экс-депутату по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 УК Украины", – сказано в сообщении.

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Хищение в "Ощадбанке": Березкину объявлено подозрение

Хищение в "Ощадбанке": Березкину объявлено подозрение

Отмечается, что следствием собраны доказательства, которые дают достаточные основания полагать, что Березкин как бенефициар группы компаний "Креатив" в конце 2013 – начале 2014 организовал завладение средствами государственного банка АО "Ощадбанк" в сумме 20 млн долларов США, привлекая к таким действий других лиц, в том числе служащих банковского учреждения.

"Завладение средствами осуществлено по предварительному сговору группой лиц под видом выдачи кредита, хотя достаточного обеспечения для его получения в банк предоставлено не было", – отметили в САП.

Сообщается, что средства после их получения на счет одной из компаний группы "Креатив" были легализованы путем перечисления на счета иностранных компаний.

"В дальнейшем компаниями оффшорных юрисдикций за счет полученных в качестве кредита средств АО" Ощадбанк "приобретено активы в г. Одессе и на Черноморском побережье, после чего их корпоративные права были переданы детям экс-нардепа", – добавили в САП.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Тег
"Ощадбанк"
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