Дело о хищении $20 млн "Ощадбанка": САП объявила подозрение экс-нардепу

Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение бывшему народному депутату 8 созыва Верховной Рады Станиславу Березкину в завладении средствами АТ "Ощадбанк".

Речь идет о $20 млн, в хищении которых подозревают также сына и брата бывшего парламентария. Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"В пятницу, 27 сентября, прокурорами САП согласовано сообщение о подозрении бывшему народному депутату Украины в совершении ряда особо тяжких коррупционных преступлений. В этот же день по поручению прокуроров, детективами НАБУ в установленном законом порядке сообщено о подозрении экс-депутату по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 УК Украины", – сказано в сообщении.

Хищение в "Ощадбанке": Березкину объявлено подозрение

Отмечается, что следствием собраны доказательства, которые дают достаточные основания полагать, что Березкин как бенефициар группы компаний "Креатив" в конце 2013 – начале 2014 организовал завладение средствами государственного банка АО "Ощадбанк" в сумме 20 млн долларов США, привлекая к таким действий других лиц, в том числе служащих банковского учреждения.

"Завладение средствами осуществлено по предварительному сговору группой лиц под видом выдачи кредита, хотя достаточного обеспечения для его получения в банк предоставлено не было", – отметили в САП.

Сообщается, что средства после их получения на счет одной из компаний группы "Креатив" были легализованы путем перечисления на счета иностранных компаний.

"В дальнейшем компаниями оффшорных юрисдикций за счет полученных в качестве кредита средств АО" Ощадбанк "приобретено активы в г. Одессе и на Черноморском побережье, после чего их корпоративные права были переданы детям экс-нардепа", – добавили в САП.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 октября 2018 года САП сообщила, что в отношении одного из народных депутатов открыто уголовное производство по факту выведения $20 млн из государственного банка.

25 октября была арестована заместителя председателя правления "Ощадбанка" Ирину Земцову, подозреваемая в причастности к завладению 20 миллионами долларов. Сумма залога, которую она внесла, составила 7 млн грн.

НАБУ и САП задержали сына и брата депутата Березкина. Вскоре Максима Березкина выпустили из СИЗО.

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