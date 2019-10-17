Дело не в Wi-Fi! Стало известно, почему в поездах "Укрзалізниці" нет интернета

В вагонах поездов Интерсити от "Укрзалізниці" отсутствует интернет, потому что государство все еще не может договориться с мобильными операторами о предоставлении определенных частот.

Об этом в Facebook сообщил украинский топ-менеджер, бывший глава "Киевстар" Петр Чернышов.

"Если поезд едет там, где нет хорошего покрытия мобильным интернетом – то можно поставить в вагоне любое оборудование, которое раздает Wi-Fi . Но интернета в вагоне все равно не будет. Потому что чтобы раздать Wi-Fi – надо откуда-то сигнал взять. А взять неоткуда. А почему? Потому что до сих пор держава не смогла договориться с мобильными операторами (и с военными) о реформе частот 900 МГц. Это то, что совсем просто разрулить – но не смогли", – пояснил он.

В своем посте Чернышов раскритиковал заявление главы правления компании Евгения Кравцова, который оправдывался, почему в Интерсити все еще нет интернета.

"Есть два механизма запуска Wi-Fi в поездах. Первый – это инвестировать собственные средства, это убыточный вариант. Второй – запустить частного инвестора, который будет зарабатывать на рекламе, на доступе. Первый вариант УЗ попробовала воплотить в жизнь и у нас не получилось. Сейчас заходим со вторым вариантом", – рассказывал ранее он.

Поезд Интерсити ТСН

Но Чернышов пояснил, что в мире нет окупаемых сетей Wi-Fi от рекламы.

"Либо плата за доступ, что уже почти везде умерло. Либо, как везде в мире – доступ в мобильный интернет через свой тарифный план", – рассказал он.

Топ-менеджер также раскритиковал действия УЗ, назвав их популистскими.

"Для меня все это пока что выглядит или популистскими обещаниями, за которые кто-то другой когда-то будет отвечать. Либо просто "схемой", где кто-то спилит денег, но ничего не построит", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети пожаловались на ужасные условия в электричке "Укрзалізниці" повышенного комфорта сообщением Жмеринка-Киев.

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