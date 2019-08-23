Дело НАБУ по "Роттердам +" необоснованная и бесперспективно — Москаль

В деле "Роттердам+" отсутствует состав преступления, а обвинения НАБУ в том, что уголь не завозился в Украину из Роттердама, свидетельствуют о некомпетентности следователей. Об этом заявил экс-глава Закарпатской облгосадминистрации и бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль в комментарии журналисту.

"Нет состава преступления. Против кого направлен этот "Роттердам+"? Я так понял, что НАБУ его читало. Они говорят, что у нас есть официальные доказательства, из Роттердама никакого угля в Украину не завозили и в роттердамский порт тоже не завозили. Люди не понимают, что это индекс цен. Никакого угля. Это могло быть Констанца+, Мариуполь+, можно взять другие порты. И стоимость этого угля составляла по "Роттердам+" 1700 гривен", — сказал Москаль.

По его мнению, дело "Роттердам+" имеет все признаки политического заказа, а отмена формульного подхода к ценообразованию была выгодной владельцам энергоемких предприятий, в частности, Игорю Коломойскому.

"Кто получил и кто затеял эту всю политическую кашу? Те, кто имел энергоемкие предприятия, в первую очередь ферросплавные и другие, где доля электричества, составляющая были очень велики. И маржа прибыли становилась все меньше... Это политически заказанное дело", — считает Москаль.

Он также отметил, что экономическую обоснованность введения "Роттердам+" было подтверждено европейскими и отечественными научными учреждениями, в частности Европейской ассоциацией угля и лигнита (EURACOAL) и Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз.

"Нет там никакого состава преступления. Это установил Институт экономики Национальной академии наук. Это судебная экспертиза Министерства юстиции", — добавил Москаль.

Напомним: ранее енергоексперты заявили, что дело НАБУ по "Роттердам+" основывается на непонимании экономических законов и не имеет судебной перспективы. А также подчеркнули, что введение формульного ценообразования было абсолютно экономически оправдано в условиях дефицита в Украине угля.

По мнению эксперта Кирилла Сазонова, новому правительству придется вернуться к формуле "Роттердам+", поскольку закупать по ней уголь дешевле.

24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам+". 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам +".

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