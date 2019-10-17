Дело на 40 млн гривен: САП сделала важный шаг для наказания экс-чиновников "Укрзалізниці"

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело относительно бывших чиновников "Укрзалізниці", которых обвиняют в злоупотреблении служебным положением на сумму почти 40 млн гривен.

"САП направлено в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению двух бывших должностных лиц филиала АО "Укрзалізниця" "Центр обеспечения производства" в злоупотреблении служебным положением", – сообщили представители антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Расследованием, которое проводили детективы НАБУ под процессуальным руководством САП, установлено, что в 2016 году начальник и заместитель начальника филиала злоупотребляли своим служебным положением в интересах ООО "Вог Аэро Джет".

В частности, при наличии реальной возможности, должностные лица не приняли никаких мер для возвращения полученного в долг дизельного топлива, в результате чего предприятию ежедневно начислялись штрафные санкции до 2,7 млн гривен.

В результате этих злоупотреблений государственному предприятию нанесли убытки на сумму около 40 млн гривен.

Начальнику и заместителю начальника филиала инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело в отношении бывших чиновников "Укрзализныци"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее филиал "Центра сервисного обеспечения" ПАО "Укрзалізниця" заключил соглашение с ФЛП об услугах в сфере глобальной социальной сети Facebook на 740 тысяч гривен.

При этом еще 87 тысяч гривен исполнитель разово получит, если количество подписчиков страницы вырастет с 28 тысяч до 78 тысяч, а услуги будут предоставлены без нарушений сроков, качественно и полностью.

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