Дело на $3 млрд: в Лондоне взялись за "долг Януковича" перед Россией

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начал слушания по делу о долге беглого экс-президента Украины Виктора Януковича перед Россией.

В частности, в Лондоне будут рассматривать жалобы Киева и Москвы на решение апелляционного суда по спору о выпущенных в 2013 году еврооблигациях на 3 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Интересы России в этом деле защищает The Law Debenture Trust Corporation plc. Юристы оспаривают решение апелляционного суда в целом, который отправил дело на рассмотрение по полной процедуре, и выдвинутый Киевом тезис о принуждении.

В то же время Украина в основном удовлетворена вердиктом апелляционного суда, однако оспаривает три тезиса из его решения.

Судьями в этом деле выступают лорды Рид, Карнват, Ходж, Ллойд-Джонс и Китчин. Ожидается, что Верховный суд завершит рассмотрение спора 12 декабря.

Верховный суд Великобритании начал слушания по делу о долге беглого экс-президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд – сам выпуск и $75 млн – последний купонный платеж).

Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года.

Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.

После этого, 17 февраля 2016 года, Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям.

Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях. Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки.

26 мая 2017 года Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения до завершения рассмотрения жалобы Украины в Апелляционном суде.

14 сентября 2018 года Апелляционный суд постановил, что суд первой инстанции должен рассмотреть дело по полной процедуре. Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по этим еврооблигациям.

Одновременно суд констатировал, что четвертый аргумент о том, что выпуск еврооблигаций был сделан под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса. Обе стороны обжаловали это решение в Верховном суде.

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