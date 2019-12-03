Дело на 2,5 млрд: суд разрешил арестовать Жеваго

Суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, которого подозревают в растрате имущества банка "Финансы и кредит".

"Следственный судья удовлетворил поддержанное прокурором Генеральной прокуратуры ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Украины III-VIII созывов, который подозревается в организации растраты имущества одного из банков Украины", – сообщила пресс-служба ГПУ.

Кроме этого, его подозревают в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

Представители Генеральной прокуратуры подчеркнули, что речь идет о сумме в 2,5 миллиарда гривен.

"В связи с систематической неявкой в орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание. Указанное постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей является основанием для задержания подозреваемого за пределами Украины и выдачи такого лица компетентным органам", – резюмировали представители ГПУ.

Суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго

Как сообщал OBOZREVATEL:

В конце июля олигарха Жеваго заподозрили в крупном долге перед украинскими военными, а именно – неуплате его заводом штрафов на сумму 6,69 млн грн за несвоевременное выполнение заказа для Минобороны.

При этом также 5 августа в ГБР объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Указывалось, что причастным к схеме может быть один из экс-нардепов. Основным бенефициаром банка, по данным СМИ, был именно Жеваго.

27 сентября Государственное бюро расследований заочно вручило подозрение Жеваго.

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