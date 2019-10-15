Дело на $160 млн: Фукса поймали на покупке активов Януковича

Одиозный олигарх Павел Фукс купил кипрскую компанию, где хранились государственные средства, которые по приговору украинского суда в 2015 году признали украденными бывшим президентом Виктором Януковичем.

Кроме того, он причастен к афере, целью которой было размораживание соответствующих активов, сообщает RadioLemberg.

Олигарх вместе с Семеном Кислиным, который является бизнес-партнером президента США Дональда Трампа, владел двумя из десяти компаний, на которых хранятся $1,5 млрд, украденных правительством Януковича.

Opalcore Limited, которую Кислин приобрел в ноябре 2016 года, хранила в общей сложности $20 млн замороженных активов, а Quickpace Limited, документами которой владел Фукс, – еще $160 млн.

Соответствующие активы заморозили в 2015 году, через год после побега Януковича из страны. В 2017-м прокуроры отследили средства, довели дело и вернули их в бюджет Украины.

Кислин отрицает сотрудничество с Фуксом, но план разморозить средства у них был похож.

В частности, они приобрели кипрские фиктивные компании, после чего обращались с заявлениями о получении контроля над деньгами, утверждая, что прокуроры не придерживались всех аспектов замораживания средств.

После того, как журналисты разоблачили план, касающийся компании Quickpace, прокуроры вызвали Фукса на допрос.

Одиозный олигарх Павел Фукс купил компанию, где хранились средства, которые признали украденными бывшим президентом Виктором Януковичем

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

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