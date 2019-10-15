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15 октября • обновлено в 15:11
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Дело на $160 млн: Фукса поймали на покупке активов Януковича

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Одиозный олигарх Павел Фукс купил кипрскую компанию, где хранились государственные средства, которые по приговору украинского суда в 2015 году признали украденными бывшим президентом Виктором Януковичем.

Кроме того, он причастен к афере, целью которой было размораживание соответствующих активов, сообщает RadioLemberg.

Олигарх вместе с Семеном Кислиным, который является бизнес-партнером президента США Дональда Трампа, владел двумя из десяти компаний, на которых хранятся $1,5 млрд, украденных правительством Януковича.

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Opalcore Limited, которую Кислин приобрел в ноябре 2016 года, хранила в общей сложности $20 млн замороженных активов, а Quickpace Limited, документами которой владел Фукс, – еще $160 млн.

Соответствующие активы заморозили в 2015 году, через год после побега Януковича из страны. В 2017-м прокуроры отследили средства, довели дело и вернули их в бюджет Украины.

Кислин отрицает сотрудничество с Фуксом, но план разморозить средства у них был похож.

В частности, они приобрели кипрские фиктивные компании, после чего обращались с заявлениями о получении контроля над деньгами, утверждая, что прокуроры не придерживались всех аспектов замораживания средств.

После того, как журналисты разоблачили план, касающийся компании Quickpace, прокуроры вызвали Фукса на допрос.

Одиозный олигарх Павел Фукс купил компанию, где хранились средства, которые признали украденными бывшим президентом Виктором Януковичем

Одиозный олигарх Павел Фукс купил компанию, где хранились средства, которые признали украденными бывшим президентом Виктором Януковичем

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Темы
Долг Януковича Черная касса Януковича
Персоны
Павел Фукс Виктор Янукович
Место
Украина
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