Дело на 1,5 млрд: "Ощадбанк" выиграл спор у "Укртелекома" в Верховном суде

"Ощадбанк" отстоял в Верховном суде свою позицию в споре с "Укртелекомом" о расторжении договора купли-продажи облигаций, задолженность по которым составляет почти 1,5 млрд гривен.

В частности, Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу банка на решение Хозяйственного суда Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, говорится на сайте финансового учреждения.

Таким образом, было отменено решение судов первой и апелляционной инстанций о расторжении договора купли-продажи облигаций (эмитентом которых является ООО ЕСУ – мажоритарный акционер "Укртелекома"), заключенного между "Ощадбанком" и "Укртелекомом".

"Верховный суд принял новое решение, которым полностью отказал "Укртелекому" в удовлетворении его исковых требований к "Ощадбанку", – резюмировали представители государственного банка.

Напомним, что в сентябре 2015 года между "Укртелекомом" и "Ощадбанком" был заключен договор, согласно которому банк обязался передать в собственность "Укртелекома", а последний обязался принять и оплатить облигации ООО ЕСУ.

В августе 2017 года с целью избежания выполнения обязательств по договору (уплаты банку более 1 млрд гривен) "Укртелеком" подал в суд исковое заявление о расторжении договора и признания обязательств по договору прекращенными.

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу банка Финансовый клуб

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и разрешил компенсировать ущерб, нанесенный Российской Федерацией, которая конфисковала крымские активы банка в размере 1,1 млрд долларов.

Решение суда принято на исполнение решения Международного коммерческого арбитража (Париж, Франция) о взыскании с России в лице Министерства юстиции компенсации за экспроприацию активов финансового учреждения.

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