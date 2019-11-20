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20 ноября • обновлено в 14:48
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Дело на 1 млрд: Украина подготовила России новый удар за аннексию Крыма

1.3т
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Администрация морских портов Украины готовит требование к правительству Российской Федерации о выплате компенсации убытков, понесенных в результате оккупации Крыма.

Стоимость государственного имущества, которое было незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма составляет более 1,24 млрд грн, сообщает пресс-служба АМПУ.

"На этот раз мы используем положения соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг – это направление требований о компенсации убытков непосредственно к правительству РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж", – заявил руководитель Администрации морских портов Райвис Вецкаганс.

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Соответствующее письменное уведомление в правительство РФ в связи с экспроприацией активов АМПУ на оккупированной территории планируется направить до конца 2019 года.

"То, что АМПУ судится относительно временно неподконтрольных активов на территории полуострова, никоим образом не означает, что предприятие соглашается с существованием каких-либо правовых оснований для оккупации и аннексии Крыма", – резюмировали представители Администрации морских портов.

Администрация морских портов Украины готовит требование к правительству Российской Федерации о выплате компенсации убытков

Администрация морских портов Украины готовит требование к правительству Российской Федерации о выплате компенсации убытков

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов.

  • Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

  • Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. В частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

  • Апелляционный суд Киева в связи с этим 12 сентября арестовал акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

  • Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября.

  • 2 октября Апелляционный суд Киева разрешил экс-главе ПриватБанка Александру Дубилету и еще 17 компаниям взыскать с России компенсацию за имущество в Крыму.

  • 26 ноября Ощадбанк выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии Крыма.

  • Соответствующее решение принял Арбитражный суд в Париже. Сумма требований включает стоимость потери активов в Крыму, стоимость потери бизнеса и проценты, которые будут начислены до фактического получения компенсации.

  • При этом первый шаг в суде "Ощадбанк" сделал в июле 2015 года. Тогда госбанк отправил официальное письмо в РФ с заявлением о том, что с их инвестициями на полуострове обращаются незаконно.

  • Также Гаагский арбитраж принял положительное решение в деле НАК "Нафтогаз Украины" против России за потерянные активы в аннексированном Крыму.

  • Как сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, сумма выигрыша пока не уточняется и будет объявлена ​​в ближайшее время. В то же время НАК потребовал у России компенсации в размере 5 млрд долларов.

  • В России решение арбитража признать отказались, ссылаясь на то, что у суда якобы отсутствует юрисдикция на рассмотрение данного спора. В Минюсте РФ пообещали применить все необходимые меры, чтобы интересы России были представлены и защищены.

  • В результате аннексии Крыма "Нафтогаз" потерял на полуострове инфраструктуру для транспортировки и добычи газа и нефти, в частности буровые установки на шельфе Черного моря, компрессорные и другие станции. Все это имущество "власть" аннексированного Крыма "национализировала" сразу после аннексии.

  • 15 февраля 2019 года Постоянная палата третейского суда в Гааге официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу ПриватБанка в деле против Росии.

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Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Удар за ударом,перэмога за пэремогой,а бабла йух.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Вислоухие, пишите в спортлото!
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Какие вам гроши ,если мяса полный рот вам надавали,надо хотябы это пережевать, кастрюли.
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