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11 ноября • обновлено в 23:41
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Дело на 1,2 млрд: в НАБУ объяснили масштабные "банковские" задержания

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НАБУ и САП задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк".

Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook "в ответ на запросы СМИ".

"Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка", – заявили в Бюро.

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Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

"Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", – добавили в НАБУ, пообещав раскрыть детали позже.

НАБУ. Иллюстрация

НАБУ. Иллюстрация

ukrinform

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне появилась информация о том, что сотрудники НАБУ пришли в офис Раффайзен Банка, чтобы задержать главу правления Александра Писарука, который ранее работал заместителем экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

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