Три ключевых направления: Луценко пролил свет на дело Байдена

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что адвокат главы США Рудольф Джулиани спрашивал его о делах против компании Burisma в Украине. К скандалу с деятельностью компании причастны бывший вице-президент США Джо Байден и его сын Роберт Хантер Байден.

"Эти дела группировались в три ключевых направления. Первый: статья 191 и 365 – злоупотребления должностными лицами для хищения. Это о том, как подчиненные министра экологии Злочевского выдали лицензии компании Злочевского в неустановленном законом порядке. Вероятно, он злоупотреблял своим министерским положением, чтобы его подчиненные незаконным способом выдали лицензию его же фирме. Это наиболее существенное дело и за него грозит до 12 лет тюрьмы", – сообщил Луценко "Украинской правде".

По его словам, второе направление касалось отмывания средств и неуплаты налогов – Burisma занижала прибыль, чтобы не платить 30% налогов с прибыли.

"И третье дело – об отмывании персонально Злочевским еще задолго до прихода Хантера Байдена в компанию Burisma. То есть речь шла о том, что он в Лондоне имел, если я не ошибаюсь, 35-36 млн долларов, которые он получил по продаже определенного имущества" – добавил Луценко.

По словам бывшего генерального прокурора, в 2015 году дела передали Национальному антикоррупционному бюро.

"НАБУ очень недолго расследовало эти дела. Одно из них вернули обратно в ГПУ, а второе, о возможных злоупотреблениях министра Злочевского, закрыли без каких-либо следственных действий. Я говорю "без каких-либо следственных действий" со слов Холодницкого, я не имею доступа к их материалам. Но ключевое дело было закрыто. В конце концов таким образом, на время моего прихода у нас осталось в полуживом состоянии 2 дела – налоги и отмывание. Дело налогов еще до встречи с Джулиани мы, как я считаю, успешно завершили. Мы заставили компанию заплатить полную сумму недоимки в бюджет, а также установленные законом штрафные санкции", – подчеркнул он.

Также Джулиани спросил у Луценко, знает ли он, что сын бывшего вице-президент США был в составе Burisma.

"Я, конечно, был к этому готов, достал такую же бумажечку – достаточно кликнуть на компьютере и увидеть весь борд Burisma. Там находятся такие известные люди, как мой друг Александр Квасьневский, Хантер Байден, Девон Арчер, Алан Аптер. Он сказал: "А как вы думаете, против них может быть возбуждено дело в Украине?". Я ответил: "Нет, конечно, я не вижу, где они могли нарушить закон", – заявил бывший генпрокурор.

После этого адвокат главы США достал телефон и включил запись, где Байден рассказывает, как легко научился решать вопросы в Украине.

"Кажется, он сказал "managing", то есть, ну, как бы, нашел, как управлять проблемами. Честно, для меня это был шок", – резюмировал Луценко.

В скандале с деятельностью украинской компании Burisma замешан ексвицепрезидент США Джо Байден

Как сообщал OBOZREVATEL:

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что компанией Burisma владел министр охраны природы Януковича Николай Злочевский. Он отвечал за выдачу разрешений на добычу нефти и газа. После событий 2014 года Генпрокуратура начала расследовать возможные уголовные нарушения Злочевского, в том числе компании Burisma.

В августе 2017 года прокурор Дмитрий Сус заявлял, что сразу после наложения ГПУ ареста на Burisma, подконтрольную Злочевскому, генпрокурору Луценко позвонили "сверху" с требованием прекратить ведение этого дела.

В 2016 году бывший вице-президент США Джо Байден шантажировал власть Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов. Его главным условием для предоставления стране помощи было увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием скандальной фирмы Burisma, совладельцем которой был сын Байдена – Хантер.

3 апреля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Позже Байден рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за 6 часов уволили генпрокурора.

В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

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