"Делаем все": Гончарук рассказал о газовых переговорах с Россией

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство делает все возможное для заключения выгодного контракта на транзит газа из России.

"У нас существуют контрактные отношения с Российской Федерацией. Мы делаем все для того, чтобы в интересах украинцев и национальной безопасности этот контракт был готов", – сообщил он по итогам заседания Кабинета министров в среду, 27 ноября.

Гончарук акцентировал внимание на том, что Украина хочет заключить с РФ соглашение на максимально долгий срок.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство делает все возможное для заключения выгодного контракта на транзит газа из России

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