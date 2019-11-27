"Делаем все": Гончарук рассказал о газовых переговорах с Россией

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство делает все возможное для заключения выгодного контракта на транзит газа из России.
"У нас существуют контрактные отношения с Российской Федерацией. Мы делаем все для того, чтобы в интересах украинцев и национальной безопасности этот контракт был готов", – сообщил он по итогам заседания Кабинета министров в среду, 27 ноября.
Гончарук акцентировал внимание на том, что Украина хочет заключить с РФ соглашение на максимально долгий срок.
Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.
В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство делает все возможное для заключения выгодного контракта на транзит газа из России
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
Позже Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается в конце 2019 года, уже в сентябре.
Предыдущий раунд переговоров по транзиту газа прошел в Брюсселе 19 сентября.
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.
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