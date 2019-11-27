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29 ноября • обновлено в 12:08
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"Делаем все": Гончарук рассказал о газовых переговорах с Россией

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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство делает все возможное для заключения выгодного контракта на транзит газа из России.

"У нас существуют контрактные отношения с Российской Федерацией. Мы делаем все для того, чтобы в интересах украинцев и национальной безопасности этот контракт был готов", – сообщил он по итогам заседания Кабинета министров в среду, 27 ноября.

Гончарук акцентировал внимание на том, что Украина хочет заключить с РФ соглашение на максимально долгий срок.

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Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство делает все возможное для заключения выгодного контракта на транзит газа из России

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство делает все возможное для заключения выгодного контракта на транзит газа из России

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Рынок газа Поставки газа в Украину
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
газ
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Комментарии
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
что вы такое без России? С пустыми карманами хотите в ЕС, в рваных сапогах в НАТО и т.д. Не будь коммунистической ГТС никто вообще не знал, что на краю России есть какая то Украина.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Все делаете? А у Миллера не пробовали соснуть?
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