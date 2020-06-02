Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия держит наличными 8 млн грн, 900 тыс. долларов и 200 тыс. евро.

Об этом свидетельствуют данные электронной декларации Давида Арахамии за 2019 год. Нардеп задекларировал 8 млн гривен наличными в совместной собственности с женой. Арахамия также держит наличными 650 тыс. долларов и 100 тыс. евро. В совместной собственности с женой Арахамия указал 250 тыс. долларов и 100 тыс. евро наличности.

Кроме того, глава фракции держит на банковских счетах 20 тыс. долларов. В декларации отмечается, что в прошлом году политик одолжит третьим лицам 698 тыс. грн.

Давид Арахамия

В 2019-м Арахамия получил 157 334 грн заработной платы от Аппарата парламента. От занятия предпринимательской деятельностью он получил доход в размере 4 724 961 грн, а от отчуждения ценных бумаг – 870 тыс. грн.

Арахамия также задекларировал 623 грн и 8524 грн банковских процентов.

Он указал в декларации 22 300 грн материального блага по оплате расходов на участие в обучении, полученных от партии "Слуга народа".

Декларация

Декларация

Декларация

Декларация

В прошлом году Давид Арахамия также получил 3 302 500 грн дохода от отчуждения недвижимого имущества, 18 150 грн – от предоставления имущества в аренду. Его жена Виктория в 2019 году получила: 1 056 000 грн и 201 200 от отчуждения движимого имущества, 2580 грн – социальной помощи при рождении ребенка, 24 080 грн – выплат соцфонда, 18 300 грн, 7960 грн и 73 533 грн доходов от предоставления имущества в аренду.

Декларация

Декларация

В декларации Арахамия указал, что его жена является конечным бенефециаром компании Global Bay Venture Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах.

Согласно электронной декларации Арахамия владеет 4 земельными участками, площади которых – 36 кв. м, 9 кв. м, 241 кв.м, 900 кв.м. В собственности политика также – садовый (дачный) дом в селе Вита-Почтовая Киевской области площадью 295.7 кв. м, квартира в Киеве (70, 5 кв. м).

Жена Арахамии владеет земельным участком площадью 720 кв.м в Брюховичах Львовской области, а также тремя квартирами в Киеве – 52.2 кв.м, 50.5 кв. м, 50.2 кв. м. Виктория Арахамия также имеет жилой дом площадью 58,6 кв.м. в селе Новопетровское Новоодесского района Николаевской области.

Декларация

Председатель фракции "Слуга народа" также задекларировал 4 наручных часов марок Breguet, Rolex, Breitling и Ulisse Nardin.

Жена Арахамии, согласно декларации, владеет ювелирными изделиями брендов Cartier, Bvlgari, Chopard, а также наручным часам Rolex и Cartier.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в декларации за 2019 указал дом площадью 492,2 кв. м в Софиевской Борщаговке (село рядом с Киевом) стоимостью почти 3 млн грн, несколько квартир в столице и области. Также квартирами и домом владеет его жена Юлия Чайка. Спикер также получил 10,3 тыс. Грн социальных пособий.

Также, стало известно, что 19 народных депутатов из фракции "Слуга народа" арендуют жилье или снимают гостиничный номер за бюджетные средства.