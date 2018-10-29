''Дефолтный рейтинг'': Fitch дало оценку экономике Украины

Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В-" со стабильным прогнозом.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", на него негативно повлияла слабая внешняя ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, обусловленные погашением суверенных долгов и структурными слабостями в сфере банковского сектора, институциональных ограничений, политических и геополитических рисков.

В то же время Fitch отмечает повышение надежности и согласованности политики, улучшение макроэкономической стабильности, сокращение госдолга и международную поддержку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долларов.