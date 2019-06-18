"Дефолта не будет!" Зеленский сделал заявление об МВФ

В июле 2019 года Украина начнет готовить новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом.
Такое заявление в ходе встречи с крупным и средним бизнесом Германии во вторник, 18 июня, сделал президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.
"Мы начинаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет. Как президент я не буду влиять на суд или банковскую систему", – сказал он.
Встреча Зеленского с бизнесом Германии
Пресс-служба президента Украины
Кроме того, Зеленский пообещал продолжить сотрудничество также со Всемирным Банком и Европейским банком реконструкции и развития.
Отметим, действующая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена в декабре 2018 года. Объем 14-месячной программы составляет около $3,9 млрд.
Владимир Зеленский
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее миссия Международного валютного фонда завершила свой визит в Киев. Ее глава Рон ван Роден заявил, что МВФ готов вернуться в Украину после выборов в Верховную Раду и формирования нового правительства.
В Администации президента заявили, что Украина работает над подготовкой к возможному запуску в конце 2019 года новой программы сотрудничества с МВФ на 3-4 года.
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