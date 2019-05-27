Украине можно не платить? Вскрылся показательный нюанс дефолта перед МВФ

Экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что Украина может не возвращать долги Международному валютному фонду.

"Дефолты перед МВФ достаточно частое явление. За последние 60 лет (с 1959 года), 30 стран допустили 34 дефолта по кредитам МВФ", – написал он в Facebook.

В частности, пять стран допускали по два дефолта перед МВФ:

Сьерра Леоне (1984 и 1987),

Замбия (1985 и 1986),

Гондурас (1987 и 1988),

Конго (1988 и 1990),

Гаити (1988 и 1991).

Страны-рекордсмены по сроку дефолта:

Либерия – 23 года (1984-2008),

Камбоджа – 19 лет (1975-1992),

Ирак – 14 лет (1990-2004).

По его словам, самый крупный дефолт перед МВФ допустила Аргентина, отказавшись в 2003 году выплатить долг в сумме $2,9 млрд.

"Примечательно, что из трех крупнейших должников перед МВФ – Аргентина ($38,7 млрд), Греция ($10,5 млрд) и Украина ($10,2 млрд) – у двух стран, Аргентина и Греция, уже был дефолт перед МВФ", – резюмировал Скаршевский.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы составит 3,9 млрд долларов. При этом около 1,4 млрд долларов предоставили сразу, а остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Самый крупный дефолт перед МВФ допустила Аргентина

Напомним, что в Украине со вторника, 21 мая, начала работу миссия Международного валютного фонда. Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман говорил, что миссия планирует работать две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение.

МВФ может отказать Украине в предоставлении очередного транша кредита. Агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что это произойдет, если Киев не найдет решение относительно статьи о незаконном обогащении.

В частности, 26 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Как сообщал OBOZREVATEL, вместо отмененной статьи Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Документ возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

К президентскому законопроекту народные депутаты подали альтернативные инициативы – было зарегистрировано более 10 законопроектов от парламентариев.

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