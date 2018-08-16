"Дефолт на пороге?" В Украине рассказали о проблемах госбюджета

В Украине государственный бюджет столкнулся с тремя дефицитами, что привело к сбою с выплатой пенсий и разговорам о возможном дефолте.

Первый – дефицит доходов, возникший из-за недобора основных налогов, второй – острый дефицит ликвидности из-за слабых заимствований и отсутствия доходов от приватизации, третий – дефицит валютных средств в связи с отсутствием внешних заимствований на фоне роста валютных выплат по госдолгу, говорится в материале ЭП "Дефолт на пороге?".

При этом правительство уже приняло ряд решений, которые в краткосрочной перспективе помогут выровнять ситуацию.

В частности, остатки единого казначейского счета пополнились благодаря досрочному погашению долга Фонда гарантирования вкладов перед Министерством финансов (5,5 млрд грн) и переводу дивидендов "Нафтогазом" (по 0,5 млрд грн в августе и сентябре, по 8 млрд грн в ноябре и декабре). Также в августе Минфин привлек более 14,5 млрд грн на внутреннем рынке благодаря выпуску ОВГЗ, что позволит осуществить ближайшие долговые выплаты.

По словам экономиста Алексея Блинова, с точки зрения гривневого долга нагрузки на государственные финансы в августе-сентябре средние.

Самой большой проблемой для Минфина является внешний долг, и в этой ситуации главное – продолжение программы с МВФ и получения в ближайшее время пятого транша.

ЭП

Если Украина получит средства Фонда – это позволит ей выйти на внешние рынки, закрыть дыру в финансировании дефицита и своевременно рассчитаться с долгами.

Однако продолжение паузы в отношениях с кредитором сделает невозможным выход Украины на внешние рынки на выгодных условиях. В результате без сотрудничества с МВФ ожидается ускоренное падение курса гривни и истощение золотовалютных запасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия Фонда посетит Киев с 6 по 19 сентября для обсуждения последних экономических событий, экономической политики и следующих шагов, включая финансовую помощь.