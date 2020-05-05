Дефицита нет, продукты подешевели: Петрашко рассказал о ситуации с ценами в Украине

Дефицита продуктов питания в Украине нет, роста цен по большинству товарных групп не зафиксировано, даже происходит их снижение.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко во время брифинга во вторник, 5 мая.

"У нас продуктового дефицита нет, по ценам - были колебания в конце марта, но как только мы начали мониторинг с 1 апреля, рост цен по большинству товарных групп не происходит, наоборот, идет снижение", - сказал он.

Министр отметил, что запасы пшеницы в Украине в конце нынешнего сезона будут вдвое больше уровня прошлого года (разница в 1,5 млн тонн). Он также сообщил, что после того, как в Украине соберут новый урожай власти дадут коммерческое решение производителям и трейдерам по продажам и договорятся об объемах продукции. Петрашко уточнил, что цель по экспорту пшеницы из Украины на данным момент достигнута, тогда как вопрос объемов поставки кукурузы остается открытым.

"На данный момент мы не принимаем ограничительных мер (по кукурузе), находимся в постоянном диалоге с производителями. Мы мониторим ситуацию, она под полным контролем, у нас не будет ни дефицита хлеба, ни кормов для животных", - заметил министр.

Он сообщил, что Министерство экономики выступает за сохранение цивилизованного подхода к экспорту и сейчас обдумывает идею присоединения к дискуссии Большой двадцатки в рамках всемирной продовольственной безопасности с "гарантированием украинских позиций".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинское правительство со среды, 15 апреля, ввело государственное регулирование цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия.