Главная Новости
5 мая • обновлено в 17:53
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Дефицита нет, продукты подешевели: Петрашко рассказал о ситуации с ценами в Украине

1.3т
Читать материал на украинском

Дефицита продуктов питания в Украине нет, роста цен по большинству товарных групп не зафиксировано, даже происходит их снижение.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко во время брифинга во вторник, 5 мая.

"У нас продуктового дефицита нет, по ценам - были колебания в конце марта, но как только мы начали мониторинг с 1 апреля, рост цен по большинству товарных групп не происходит, наоборот, идет снижение", - сказал он.

Дефицита нет, продукты подешевели: Петрашко рассказал о ситуации с ценами в Украине

Министр отметил, что запасы пшеницы в Украине в конце нынешнего сезона будут вдвое больше уровня прошлого года (разница в 1,5 млн тонн). Он также сообщил, что после того, как в Украине соберут новый урожай власти дадут коммерческое решение производителям и трейдерам по продажам и договорятся об объемах продукции. Петрашко уточнил, что цель по экспорту пшеницы из Украины на данным момент достигнута, тогда как вопрос объемов поставки кукурузы остается открытым.

"На данный момент мы не принимаем ограничительных мер (по кукурузе), находимся в постоянном диалоге с производителями. Мы мониторим ситуацию, она под полным контролем, у нас не будет ни дефицита хлеба, ни кормов для животных", - заметил министр.

Он сообщил, что Министерство экономики выступает за сохранение цивилизованного подхода к экспорту и сейчас обдумывает идею присоединения к дискуссии Большой двадцатки в рамках всемирной продовольственной безопасности с "гарантированием украинских позиций".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинское правительство со среды, 15 апреля, ввело государственное регулирование цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Цены на продукты" на OBOZREVATEL.

Тема
Цены на продукты
Персона
Игорь Петрашко
Место
Украина
Теги
дефицит продукты
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Трошки бре-бре.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12697.

    Вылечились: 1875. Умерли: 316.

  • В мире заболели уже более 3,6 миллиона человек, погибли – 252 тысячи.

  • В Израиле создали уникальный препарат от коронавируса, который является и вакциной, и лекарством.

  • Кабмин заявил, что карантин в Украине могут продлить после 22 мая.

  • Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги