Дефицита антисептиков в Украине не будет: для производителей отменили акциз на спирт

В Украине из-за возникшего дефицита антисептиков на фоне вспышки коронавируса уменьшили акцизный налог для производителей дезинфицирующих средств спирта до 0 гривен.

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Соответствующее решение было принято парламент на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады 30 марта.

Так, парламент дополнил и расширил перечень налоговых и социальных изменений, введенных на период карантина другими законами от 17 марта (№3275). До 31 мая разрешено отгружать этиловый спирт производителям лекарственных и дезинфицирующих средств с акцизного склада при акцизном налоге 0 грн. В таком случае, спирт для производства антисептиков подешевеет в 4,97 раза. Такая мера призвана ликвидировать дефицит дезинфицирующих средств.

По словам производителей, сейчас запасов спирта хватает, чтобы полностью удовлетворить потребности Украины и в медицинском спирте, и в дезинфицирующих средствах на основе спирта. Однако производителей этих продуктов отпугивала высокая акцизная ставка на спирт.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Украины запретили вывоз этилового спирта на фоне вспышки коронавируса. Правительство приняло решение до 1 июня запретить экспорт спирта.

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