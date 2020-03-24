Доллары есть, очередей нет: как выглядят обменники в Киеве. Эксклюзивные фото и видео

Владельцы пунктов обмена валюты в Киеве говорят, что у них хватает и долларов и евро. Правда, люди в основном валюту не покупают, а продают – меняют небольшие суммы на гривни.

Курс доллара в среднем составляет 28.10 грн/$ при продаже и 27,70 грн/$ – при покупке учреждениями валюты. Евро – 30,10 грн/евро в продаже и 29,50 грн/евро при покупке. Об этом сообщил журналист OBOZREVATEL, обошедший несколько пунктов и отделений банков в Дарницком и Голосеевском районах. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Обмен валют в Киеве

Как сообщил нам владелец одного из обменников, наличной валюты хватает. "Люди не покупают доллар, а наоборот приносят свои сбережения и мелкими суммами обменивают на текущие нужды: еду, горючее", – не на камеру объяснил владелец обменного пункта.

Как убедился журналист OBOZREVATEL, в обычном режиме работают точки и отделения банков в Дарницком и Голосеевском районах – очередей за деньгами там нет.

Очередей к обменникам нет

"В банках лишь единичные случаи очередей рядом с ПриватБанком. Но люди преимущественно обращаются по другим вопросам и очереди не в кассы", – рассказал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, вследствие пандемии коронавируса в Украине курс доллара может взлететь до 30-35 грн/$, а ВВП – упасть на 4-9%.

Ранее стало известно, что МВФ готов мобилизовать $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в борьбе с коронавирусом. Запросы, в частности, получено от 20 стран.

Украина хочет получить от МВФ порядка $10 млрд, что будет включать $5,5 млрд в рамках трехлетней программы и $4,5 млрд помощи для преодоления коронавируса.

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