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/Новости экономики

Дефицит на 170 млрд: где возьмут деньги на пенсии украинцам

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Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год. Документом учтен предусмотренный государственным бюджетом объем ассигнований на финансирование пенсионных программ в сумме 167 млрд гривен.

Это позволит обеспечить выплату пенсий, надбавок и повышений, покрытие дефицита средств Пенсионного фонда в соответствии с законодательством, говорится на сайте Министерства социальной политики.

Общий объем доходной части бюджета определен в сумме 398,1 млрд гривен. Общий объем расходной части – 397,7 млрд гривен.

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"Бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год является сбалансированным", – резюмировали в Минсоцполитики.

Дефицит на 170 млрд: где возьмут деньги на пенсии украинцам

Напомним, что в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно бюджету, каждый украинец в 2019-м налогами отдаст на финансирование дефицита Пенсионного фонда почти 4 тыс. гривен. В Министерстве социальной политики подсчитали, что в 2028-м только 55% выполнят требования по стажу. Остальные будут работать до 63 и 65 лет.

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Темы
Пенсия в УкраинеПенсионная реформаПовышение зарплат и пенсий
Место
Украина
Тег
Министерство социальной политики
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Вакарчук честь и совесть Украины! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте) Слава Вакарчуку!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
напечатают ! долар по 50-100 гривен это реальность!
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