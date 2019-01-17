Дефицит на 170 млрд: где возьмут деньги на пенсии украинцам

Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год. Документом учтен предусмотренный государственным бюджетом объем ассигнований на финансирование пенсионных программ в сумме 167 млрд гривен.

Это позволит обеспечить выплату пенсий, надбавок и повышений, покрытие дефицита средств Пенсионного фонда в соответствии с законодательством, говорится на сайте Министерства социальной политики.

Общий объем доходной части бюджета определен в сумме 398,1 млрд гривен. Общий объем расходной части – 397,7 млрд гривен.

"Бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год является сбалансированным", – резюмировали в Минсоцполитики.

Напомним, что в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно бюджету, каждый украинец в 2019-м налогами отдаст на финансирование дефицита Пенсионного фонда почти 4 тыс. гривен. В Министерстве социальной политики подсчитали, что в 2028-м только 55% выполнят требования по стажу. Остальные будут работать до 63 и 65 лет.

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