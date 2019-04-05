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Дебаты Порошенко и Зеленского: в НСК "Олимпийский" высказались о цене мероприятия

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НСК "Олимпийский" имеет все технические возможности для того, чтобы провести дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на высоком уровне, но пока посчитать, сколько это будет стоить - невозможно.

Об этом на брифинге сказал заместитель гендиректора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов, передает "Украинская правда". Он не смог назвать стоимость проведения дебатов, отметив, что она зависит от ряда факторов – сколько времени надо на подготовку, технические возможности нужны и др.

"Если поступит заявка техническому заданию, то будет встреча с представителями ЦИК, "Общественного телевидения" и представителями кандидатов в президенты для того, чтобы определить технические условия и требования для проведения дебатов. И исходя из этого будут приниматься решения о технической поддержке, охраны, обеспечения безопасности на НСК "Олимпийский" и прежде всего важный вопрос - это будет со зрителями или нет ", - сказал он.

Зеленский и Порошенко

Зеленский и Порошенко

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При этом он не исключил возможности того, что дебаты могут состояться в присутствии зрителей.

"Все возможно. Мы же провели Лигу чемпионов (финал). Но вопрос в том, какое решение примет ЦИК", - сказал он.

Вместе с тем Анисимов добавил, что сейчас НСК "Олимпийский" не получал ни одного официального обращения о проведении дебатов ни от штабов обоих кандидатов, ни от "Общественного телевидения".

"Мы государственное коммерческое предприятие и если обращается любой с предложением обеспечить проведение любого мероприятия – мы всегда рады, но на коммерческой основе", - сказал Анисимов.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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