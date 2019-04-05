Дебаты Порошенко и Зеленского: в НСК "Олимпийский" высказались о цене мероприятия

НСК "Олимпийский" имеет все технические возможности для того, чтобы провести дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на высоком уровне, но пока посчитать, сколько это будет стоить - невозможно.

Об этом на брифинге сказал заместитель гендиректора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов, передает "Украинская правда". Он не смог назвать стоимость проведения дебатов, отметив, что она зависит от ряда факторов – сколько времени надо на подготовку, технические возможности нужны и др.

"Если поступит заявка техническому заданию, то будет встреча с представителями ЦИК, "Общественного телевидения" и представителями кандидатов в президенты для того, чтобы определить технические условия и требования для проведения дебатов. И исходя из этого будут приниматься решения о технической поддержке, охраны, обеспечения безопасности на НСК "Олимпийский" и прежде всего важный вопрос - это будет со зрителями или нет ", - сказал он.

Зеленский и Порошенко

При этом он не исключил возможности того, что дебаты могут состояться в присутствии зрителей.

"Все возможно. Мы же провели Лигу чемпионов (финал). Но вопрос в том, какое решение примет ЦИК", - сказал он.

Вместе с тем Анисимов добавил, что сейчас НСК "Олимпийский" не получал ни одного официального обращения о проведении дебатов ни от штабов обоих кандидатов, ни от "Общественного телевидения".

"Мы государственное коммерческое предприятие и если обращается любой с предложением обеспечить проведение любого мероприятия – мы всегда рады, но на коммерческой основе", - сказал Анисимов.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".

Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от Зеленского.

Вероятность проведения дебатов лидеров президентской гонки-2019 на стадионе получила мощный отклик в соцсетях.

Модератором дебатов между кандидатами в президенты Украины станет журналист Павел Казарин.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!