Дебаты Порошенко и Зеленского: названа стоимость проведения на "Олимпийском"

Стоимость проведения дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко составляет почти 6 млн грн.

Об этом журналистам сказал председатель Национального общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, передает "РБК-Украина". Он уточнил, что главное - это аренда самого стадиона минимум на два дня, на котором необходимо будет установить сцену. Кроме того, необходимы экраны, камеры, свет, звук и т.д.

"Вместе все потянет на 5,9 млн", - сказал он.

Председатель НОТУ также сообщил, что кандидатам придется заплатить телеканалам, которые будут транслировать это событие, поскольку дебаты могут считаться политической агитацией. "Это уже отдельно по прайсам всех каналов", - сообщил он.

Зеленский и Порошенко

В то же время он выразил сомнение, что дебаты состоятся на стадионе, отметив, что телеканал "Суспільне" является нейтральной площадкой, на которой сойдутся оба кандидата и проведут дебаты 19 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко позвал Зеленского провести дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля.

Зеленский принял вызов главы государства прийти на дебаты на стадион НСК "Олимпийский", однако заявил, что они должны состояться в пятницу, 19 апреля.

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