"Даже не перемирие": Портников объяснил ультиматумы Путина по газу

"Газпром" проиграл "Нафтогазу" новый международный арбитраж, однако президент России Владимир Путин продолжает требовать от Украины отказ от всех исков в обмен на продолжение транзита и скидку на газ.
"Ранее Москва проделывала тот же трюк, только в отсутствие международного арбитража. За дешевый газ требовали политической покорности и экономических преференций", – пишет журналист Виталий Портников для "Грани.ру".
По его словам, сейчас Путин пытается применить свой старый прием в диалоге с украинским лидером Владимиром Зеленским.
"Бывшему комику предлагается говорить о газе в контексте нормандского формата – и Зеленский уже обсуждает энергетическую тему с Путиным, будто не замечая подвоха. Предложение Кремля действительно выглядит, на первый взгляд, привлекательным для Банковой: дешевый газ и продолжение транзита в обмен на отказ от судебных исков и прекращение обстрелов", – сообщил Портников.
Журналист отметил, что Зеленскому такое предложение может показаться спасением.
"Но будет ли согласие с путинскими предложениями означать мир? На этот вопрос легко ответить, вспомнив, чем окончились харьковские соглашения… Так что очередной обмен суверенитета на газ – это не мир, это даже не перемирие", – резюмировал Портников.
Владимир Путин продолжает требовать от Украины отказ от всех исков в обмен на продолжение транзита и скидку на газ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.
В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Позже Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается уже в сентябре 2019 года.
Предыдущий раунд переговоров по транзиту газа прошел в Брюсселе 19 сентября.
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.
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