Главная Новости
29 ноября • обновлено в 10:46
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Даже не перемирие": Портников объяснил ультиматумы Путина по газу

8.3т
Читать материал на украинском

"Газпром" проиграл "Нафтогазу" новый международный арбитраж, однако президент России Владимир Путин продолжает требовать от Украины отказ от всех исков в обмен на продолжение транзита и скидку на газ.

"Ранее Москва проделывала тот же трюк, только в отсутствие международного арбитража. За дешевый газ требовали политической покорности и экономических преференций", – пишет журналист Виталий Портников для "Грани.ру".

По его словам, сейчас Путин пытается применить свой старый прием в диалоге с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Новости
Россия выдвинула Украине новый ультиматум по газу: у Медведева озвучили детали

"Бывшему комику предлагается говорить о газе в контексте нормандского формата – и Зеленский уже обсуждает энергетическую тему с Путиным, будто не замечая подвоха. Предложение Кремля действительно выглядит, на первый взгляд, привлекательным для Банковой: дешевый газ и продолжение транзита в обмен на отказ от судебных исков и прекращение обстрелов", – сообщил Портников.

Журналист отметил, что Зеленскому такое предложение может показаться спасением.

"Но будет ли согласие с путинскими предложениями означать мир? На этот вопрос легко ответить, вспомнив, чем окончились харьковские соглашения… Так что очередной обмен суверенитета на газ – это не мир, это даже не перемирие", – резюмировал Портников.

Владимир Путин продолжает требовать от Украины отказ от всех исков в обмен на продолжение транзита и скидку на газ

Владимир Путин продолжает требовать от Украины отказ от всех исков в обмен на продолжение транзита и скидку на газ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Виктор Калиненко
Персоны
Владимир Путин Виталий Портников
Место
Украина
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
12
530
Смешно
9
Интересно
22
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Пидалик Потников может определённо рассуждать только о своей порванной жопе.В остальном-он полный профан.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Без газа вся окраинская ГТС - металлолом. Когда до селюков это дойдет?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Гусенцова Галина, лучше замерзнуть и сдохнуть, чем быть залежным !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Mega Death
Mega Death
Зачем xoxлам российский газ?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
2 из 5 ответов | показать все
Белый господин
Белый господин
Уточнении. Не когда "вас за яйца вешать будут", а "когда вы сами себя за яйца подвесите". Вы же самостийные и армия у вас уже сильна как никогда. Вы теперь все сами делаете...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Белый господин
Белый господин
Он Алекс, а что в этом плохого? Это вообще политический шаг. Когда вас за яйца вешать будут - Путин останется белым и пушистым. Он предлагал - вы сами отказались. Многоходовочка в чем он так силен.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги