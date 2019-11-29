"Даже не перемирие": Портников объяснил ультиматумы Путина по газу

"Газпром" проиграл "Нафтогазу" новый международный арбитраж, однако президент России Владимир Путин продолжает требовать от Украины отказ от всех исков в обмен на продолжение транзита и скидку на газ.

"Ранее Москва проделывала тот же трюк, только в отсутствие международного арбитража. За дешевый газ требовали политической покорности и экономических преференций", – пишет журналист Виталий Портников для "Грани.ру".

По его словам, сейчас Путин пытается применить свой старый прием в диалоге с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Бывшему комику предлагается говорить о газе в контексте нормандского формата – и Зеленский уже обсуждает энергетическую тему с Путиным, будто не замечая подвоха. Предложение Кремля действительно выглядит, на первый взгляд, привлекательным для Банковой: дешевый газ и продолжение транзита в обмен на отказ от судебных исков и прекращение обстрелов", – сообщил Портников.

Журналист отметил, что Зеленскому такое предложение может показаться спасением.

"Но будет ли согласие с путинскими предложениями означать мир? На этот вопрос легко ответить, вспомнив, чем окончились харьковские соглашения… Так что очередной обмен суверенитета на газ – это не мир, это даже не перемирие", – резюмировал Портников.

Владимир Путин продолжает требовать от Украины отказ от всех исков в обмен на продолжение транзита и скидку на газ

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