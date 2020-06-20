Хочется плюнуть в лицо, – Давиденко ответил властям из-за карантина

В Украине из-за введенного карантина пострадали многие секторы экономики. Больше всего – средний и малый бизнес. Но для отдельных случаев были найдены лазейки, как в случае с рестораном "Велюр" или "Эпицентром".

Об этом на своей странице в Facebook написал популярный блогер и бизнесмен Алексей Давиденко. Он отметил, что в последнее время от властей слышен тезис о том, что украинцы сами виноваты в росте статистики по заболеваемости COVID-19, поскольку нарушают карантин.

"Как же так вышло?! Как мы прошли этот путь. От 10 заражений в день до 900. От двух смертей до 1000. А вот как. Через "Велюр". Через двойные стандарты. Через лазейки для гипермаркетов. Через запрещённый кофе президента в Хмельницком. Но виноваты, с*ка, в этом – нет, не они, а все мы. Рост заболевания и тотальное нарушения карантина – это, оказывается, наша вина!" – сказано в публикации.

Давиденко подчеркнул, что каждый раз, когда слышит от санитарного врача Виктора Ляшко, министра Максима Степанова или премьера Дениса Шмыгаля призыв не расслабляться, ему хочется плюнуть им в лицо.

"Задолбали. А вы сами соблюдаете? Во вторник был митинг. Где Ляшко? Или вирус на митингах распространяется как-то по-другому? Весь июнь гудят рестораны Конча Заспы? Где Ляшко? В прошлую субботу гудели концерты в клубах "Аркадии"? Где Ляшко?! В зале ВР депутаты сидят вплотную, половина вообще без масок? У остальных висят на подбородке. Все обнимаются и целуются. Где Ляшко?" – гневно отреагировал бизнесмен.

Он подчеркнул, что власти в каждом своем обращении прозрачно намекают, что рост заболеваемости произошел по вине простых украинцев.

"Типа. Все рванули на работу, рестораны не соблюдают карантин, клубы устраивают концерты, на улицах единицы в масках. Украинцы, мол, безответственные люди. Открою вам секрет – это мы с вас берем пример. На самом деле, безответственные люди – это в первую очередь политики, чиновники и депутаты, которые сами нагло нарушают и не несут никаких финансовых потерь: у них нет банкротств, нет увольнений, нет простоя, их не отправляют за свой счет", – сказано в сообщении.

Давиденко призвал обратить внимание на тот факт, как легкомысленно относятся к карантину сами власти.

"Он (санитарный врач. – Ред.) тут написал правила, тут сам же нарушил, тут же пошутил про штраф, а через два дня обвинил украинцев в несоблюдении карантина. Они ничем не рискуют. Они не чувствуют что их нарушения и часто ТУПЫЕ решения бьют по их же семейному бюджету, по их же работе, по их жизни. Потому что карантин по ним не бьет. Чего им сейчас бежать в ресторан, если они туда ходить и не прекращали?! Они пьют, гуляют, нарушают, зарабатывают, а нас всех винят в происходящем. Это не их война на выживание..." – заключил блогер.

Блогер обвинил властей в срыве карантина Facebook Алексея Давиденко

Блогер обвинил властей в срыве карантина Facebook Алексея Давиденко

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