"Ключевой фактор – война": блогер раскрыл критический нюанс экономики Украины

В Украине большинство регионов по уровню ВВП уже давно побили показатели довоенного 2013 года.

Как пояснил блогер Денис Казанский, речь о том, что нынешние показатели указывают без аннексированного Крыма и Донбасса, а в 2013-м году их учитывали в статистике.

"К примеру, принято считать, что ВВП Украины сейчас значительно уступает уровню 2013 года. Этим фактом очень любят манипулировать сторонники Януковича, но так получается лишь потому, что сравнивают показатели современной Украины без оккупированных территорий с довоенными показателями, которые включали Крым и Донбасс. Если же сравнить показатели регионов Украины в 2018 и 2013 гг без Крыма и Донбасса, то выходит, что подавляющее большинство областей давно уже превысили показатели "стабильного" 2013-го", – написал он.

Отмечается, что от уровня 2013 года отстают только промышленные восточные области, Полтавщина, Киев и Закарпатье.

"Прочие области центра, юга и запада Украины уже его переросли. И тут надо понимать, что это данные прошлого года. В нынешнем, 2019-м, учитывая позитивную динамику, все эти показатели еще улучшатся. Скорее всего, по итогам 2019-го также достигнут уровня 2013-го Закарпатье и Киев", – заключил Казанский.

Он также подчеркнул, что существует распространенное заблуждение, что ВВП растет в основном за счет аграриев, и Украина таким образом превращается в аграрную страну.

"Но это не так. В западных областях и в центре мы видим в ряде регионов значительный прирост промышленного производства. Например, в Житомирской области промышленность за 5 лет выросла на целых 33%. В Тернопольской - на 26%. В Винницкой - на 23,4%. В Киевской - на 12%", – сказано в сообщении.

Экономика Украины

Он подчеркнул, что в стране сейчас продолжается тенденция при которой западные регионы постепенно наращивают экономическую мощь, а восточные - утрачивают ее.

"Ключевой фактор тут, конечно, война и близость России, но дело не только в этом. Значительную роль играет также и низкое качество местных управленцев, которые не понимают, что советская тяжелая промышленность постепенно устаревает, приходит в упадок, и нужно создавать ей какую-то альтернативу. Если ничего не изменится, то со временем пульс экономической жизни переместится в западные и центральные области, которые долгое время отдельные недалекие политики называли "нахлебниками", – заключил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что за 5 лет экономика Украины должна вырасти на 40%, появится миллион рабочих мест и будет отремонтировано 24 тыс. километров дорог.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал