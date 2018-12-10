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''Давит на Украину'': Россия заблокировала новые суда в Керченском проливе

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Российская Федерация блокирует проход 104 судов в районе Керченского пролива.

"РФ пропускает суда, но все равно время задержки достаточно большое, по нашей информации, в районе Керченского пролива в очереди находится 104 суда в обе стороны, которые планируют пройти Керченский пролив", – сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает УНИАН.

По его словам, за сутки в обоих направлениях последовала лишь небольшая часть судов.

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"Что касается динамики, то РФ пропускает всего несколько судов, идущих в украинские порты в Азовском море. В то же время, что касается тех, которые идут в российские порты, – они беспрепятственно следуют через Керченский пролив", – заявил Слободян.

Помощник главы Госпогранслужбы подчеркнул, что таким образом РФ пытается оказывать политическое и экономическое давление на Украину.

"Они так действуют, хотя ни не имеют никаких полномочий для того, чтобы принимать решение о проходе Керченского пролива", – резюмировал Слободян.

''Давит на Украину'': Россия заблокировала новые суда в Керченском проливе

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

''Давит на Украину'': Россия заблокировала новые суда в Керченском проливе

28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море. Позже министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда украинские корабли смогут вернуться в Керченский пролив.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Персона
Олег Слободян
Место
Украина
Тег
Государственная пограничная служба Украины
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минин евген
минин евген
моази кацапские!
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
За проводку судов под мостом и по фарватеру каждое укросудно платит российской лоцманской службе круглую сумму. Мне одному кажется что строительство Крымского моста должно окупиться за пару-тройку лет?
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Питон Каа
Питон Каа
После украинской провокации вполне естественно, что проверки ужесточились.
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