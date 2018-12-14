"Давить на Россию": стало известно, смогут ли ЕС и США остановить "Северный поток-2"

Европейский Союз, в частности Германия, вряд ли заставит Россию отказаться от реализации трубопровода "Северный поток-2", с помощью которого российский газ планируют экспортировать в Европу в обход Украины.

"По сути, Европарламент поддержал Украину на словах. Каких-либо реальных рычагов давления на Германию и компании, которые участвуют в реализации проекта, у Европарламента нет. Какие-то конкретные меры может принять только Еврокомиссия, но там это вопрос в последнее время не поднимали", – заявил энергетический эксперт Дмитрий Марунич в комментарии "КП в Украине".

По его словам, ситуация с реакцией Соединенных Штатов куда интереснее, поскольку их резолюция предусматривает санкции против компаний, которые реализуют проект.

"США могут ввести санкции против компаний-участников проекта. Но для этого их должен поддержать Дональд Трамп. Пойдет ли он на это? Сложный вопрос", – сообщил Марунич.

Эксперт отметил, что если бы США действительно хотели остановить строительство "Северного потока-2", то санкции вводились бы раньше.

"Сейчас деньги на проект собраны и частично потрачены, работают трубоукладчики. Сомневаюсь, что строительство остановят. А угрозы США больше выглядят как попытка давить на Россию по другим вопросам. Думаю, что вопрос транзита газа через Украину является разменной монетой в более крупной политической игре", – резюмировал Марунич.

Напомним, Европарламент решительно осудил строительство газопровода "Северный поток-2". Европейские чиновники отметили, что Украина играет решающую роль в энергетической сети ЕС, поэтому они призвали прекратить реализацию российского проекта.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​

​Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".