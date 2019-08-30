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"Давил на Захарченко": советник главаря "ДНР" рассказал о серьезном конфликте с Курченко

1.5т Читать материал на украинском

Беглый украинский олигарх Сергей Курченко якобы оказывал серьезное давление на убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко.

"Давления со стороны украинских политиков и олигархов Захарченко не испытывал. Если давление было, то со стороны либо российских, либо тех, кто сбежал из Украины в Россию", – сообщил советник убитого террориста Александр Казаков, передают "Новости Донбасса".

В частности, по его словам, речь идет именно о беглом украинском олигархе.

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"Неоднократно называлась фамилия Курченко, и это соответствует действительности", – резюмировал Казаков.

Напомним, что на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис".

Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.  

Курченко якобы оказывал серьезное давление на убитого главаря "ДНР"

Курченко якобы оказывал серьезное давление на убитого главаря "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Печерский районный суд Киева наложил арест на ценные бумаги, корпоративные и интеллектуальные права, а также часть недвижимого имущества Курченко.

В частности, по ходатайству Генпрокуратуры, были арестованы корпоративные права и имущество, которое принадлежит "Украинскому медиа-холдингу".

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Персоны
Александр Захарченко Сергей Курченко
Место
Украина
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