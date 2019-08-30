"Давил на Захарченко": советник главаря "ДНР" рассказал о серьезном конфликте с Курченко

Беглый украинский олигарх Сергей Курченко якобы оказывал серьезное давление на убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко.

"Давления со стороны украинских политиков и олигархов Захарченко не испытывал. Если давление было, то со стороны либо российских, либо тех, кто сбежал из Украины в Россию", – сообщил советник убитого террориста Александр Казаков, передают "Новости Донбасса".

В частности, по его словам, речь идет именно о беглом украинском олигархе.

"Неоднократно называлась фамилия Курченко, и это соответствует действительности", – резюмировал Казаков.

Напомним, что на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис".

Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.

Курченко якобы оказывал серьезное давление на убитого главаря "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Печерский районный суд Киева наложил арест на ценные бумаги, корпоративные и интеллектуальные права, а также часть недвижимого имущества Курченко.

В частности, по ходатайству Генпрокуратуры, были арестованы корпоративные права и имущество, которое принадлежит "Украинскому медиа-холдингу".

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