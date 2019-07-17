Фирташа не выдадут США: в Австрии сделали неожиданное заявление

Экстрадиция украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты затянется дольше осени.
Об этом "Голосу Америки" сообщили в Земельном суде Вены по уголовным делам. Отмечается, что на данный момент конкретной даты экстрадиции пока нет.
"Обвиняемый обратился о возобновлении дела и подал множество документов. По австрийскому процессуальному кодексу, можно давать разрешение на повторное открытие дела, что и было сделано. Учитывая массив информации и новых доказательств, которые добавили к делу, потребуется некоторое время для оценки запроса на повторное открытие. Впрочем, решение суда вновь может быть предметом обжалования. Поэтому даже после того, как судьи примут решение в повторно открытом деле, я не думаю, что оно будет завершено", — сообщила спикер суда Кристина Зальцборн.
Карикатура Андрея Петренко
petrenko.uk
На уточняющий вопрос, сколько времени может длиться весь процесс, она ответила: "Думаю, рассмотрение дела затянется дольше осени. Все зависит от времени процедуры повторного открытия дела ".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В декабре 2017 года Апелляционный суд Вены отказал в экстрадиции украинского олигарха в Испанию.
Фирташа обвиняли во взятке в размере 18,5 млн долларов для получения разрешения на добычу титана в Индии. Олигарх отрицает обвинения против него.
Его защита настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений в Индии. Также юристы бизнесмена заявили, что их клиента якобы вообще не обвиняли в США.
25 июня 2019 года Верховный суд Австрии согласился экстрадировать Фирташа в США по запросу американского Минюста.
Позже стало известно, что если его экстрадируют в США, то олигарху грозит там более 80 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
16 июля министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер принял окончательное решение об экстрадиции в США Фирташа. Его адвокаты обратились о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Поэтому экстрадиции не будет, пока не появится новое решение суда по этому делу.
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