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Фирташа не выдадут США: в Австрии сделали неожиданное заявление

69.2т Читать материал на украинском

Экстрадиция украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты затянется дольше осени.

Об этом "Голосу Америки" сообщили в Земельном суде Вены по уголовным делам. Отмечается, что на данный момент конкретной даты экстрадиции пока нет.

"Обвиняемый обратился о возобновлении дела и подал множество документов. По австрийскому процессуальному кодексу, можно давать разрешение на повторное открытие дела, что и было сделано. Учитывая массив информации и новых доказательств, которые добавили к делу, потребуется некоторое время для оценки запроса на повторное открытие. Впрочем, решение суда вновь может быть предметом обжалования. Поэтому даже после того, как судьи примут решение в повторно открытом деле, я не думаю, что оно будет завершено", — сообщила спикер суда Кристина Зальцборн.

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Пинком под зад, или Фирташ уже в Вашингтоне

Карикатура Андрея Петренко

Карикатура Андрея Петренко

petrenko.uk

На уточняющий вопрос, сколько времени может длиться весь процесс, она ответила: "Думаю, рассмотрение дела затянется дольше осени. Все зависит от времени процедуры повторного открытия дела ".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Дмитрий Фирташ
Место
Австрия
Теги
США олигархи
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Diego Lena
Diego Lena
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Отрепьев Виктор
Отрепьев Виктор
Да потому что Фирташ финансирует изюбирательную компанию канцлера Австралии.
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Скирда Женя
Скирда Женя
Даже в Австрии коррупция цветёт буйно!!! А у нас некоторые "деятели" за 70 дней обещали победить!!!)))))
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Sladko Semen
Sladko Semen
Скирда Женя, ну если коррупция в генах, то и мысли такие же...
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