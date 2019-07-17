Фирташа не выдадут США: в Австрии сделали неожиданное заявление

Экстрадиция украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты затянется дольше осени.

Об этом "Голосу Америки" сообщили в Земельном суде Вены по уголовным делам. Отмечается, что на данный момент конкретной даты экстрадиции пока нет.

"Обвиняемый обратился о возобновлении дела и подал множество документов. По австрийскому процессуальному кодексу, можно давать разрешение на повторное открытие дела, что и было сделано. Учитывая массив информации и новых доказательств, которые добавили к делу, потребуется некоторое время для оценки запроса на повторное открытие. Впрочем, решение суда вновь может быть предметом обжалования. Поэтому даже после того, как судьи примут решение в повторно открытом деле, я не думаю, что оно будет завершено", — сообщила спикер суда Кристина Зальцборн.

Карикатура Андрея Петренко petrenko.uk

На уточняющий вопрос, сколько времени может длиться весь процесс, она ответила: "Думаю, рассмотрение дела затянется дольше осени. Все зависит от времени процедуры повторного открытия дела ".

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