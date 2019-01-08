МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Датчики, камеры и дешевая коммуналка: главные черты новостройки 

1.5тЧитать материал на украинском

Поземный паркинг, камеры видеонаблюдения и система контроля доступа – это всего лишь малая часть характеристик, которые отличают новостройку от старых домов.

Как поддерживается порядок в новостройке, мы узнали на примере жилого комплекса "Аристократ". Его в прошлом году ввела в эксплуатацию строительная корпорация "Укрбуд".

Этот 24-этажный монолитно-каркасный дом с кирпичными стенами расположен в Печерском районе Киева неподалеку от станции метро "Печерская". Благодаря использованию современных технологий у обслуживающей компании есть возможность создавать комплексный подход для поддержания жизнеобеспечения "Аристократа".

Датчики, камеры и дешевая коммуналка: главные черты новостройки 

Здание оборудовано системой контроля доступа. Вход в парадные, лифты, на этажи, заезд на территорию или в подземный паркинг осуществляется по электронным картам или брелокам. Кроме того, во всех этих местах, а также на придомовой территории установлены видеокамеры. Всего их 160, а изображения с них поступают на мониторы в центральную диспетчерскую.

Диспетчерская – это своего рода "центр управления" огромного дома, куда интегрированы все системы контроля. Дежурный сотрудник с автоматизированного рабочего места наблюдает за системами безопасности и жизнеобеспечения: работой электросетей, водо- и теплоснабжения, лифтов, пожарной и техногенной безопасности. К примеру, если датчик подаст сигнал о задымлении, то сработает система дымоудаления, а соответствующая информация поступит не только в диспетчерскую, но и в дежурную часть ГСЧС.

Датчики, камеры и дешевая коммуналка: главные черты новостройки 

При этом благодаря видеокамерам диспетчер в реальном времени может оценить масштаб ситуации. В случае необходимости датчики также известят диспетчера о протечке воды в подвале или недопустимом уровне загазованности.

Датчики, камеры и дешевая коммуналка: главные черты новостройки 

Когда меняется температура на улице, то автоматика также регулирует расход тепла, поступающего в дом через индивидуальный теплопункт, а диспетчер контролирует этот процесс. Такой подход позволяет расходовать тепловую энергию максимально эффективно и поддерживать в здании наиболее комфортную температуру.

Датчики, камеры и дешевая коммуналка: главные черты новостройки 

К слову, девелопер постарался минимизировать расходы и на освещение "Аристократа". В трех местах - на крышах двух входов в подземный паркинг и на крыше трансформаторной подстанции - установлены солнечные панели. Благодаря им и 36 энергосберегающим фонарям со светодиодными лампами, которые автоматически включаются при наступлении сумерек, освещается вся придомовая территория жилого комплекса. Аналогичные светодиодные лампы используются и внутри дома, где установлены также и датчики движения, что дополнительно позволяет экономить электроэнергию.

Читайте все новости по теме "Покупка жилья" на OBOZREVATEL.

Тема
Покупка жилья
Место
Украина
Теги
недвижимостьРынок недвижимости
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
минин евген
минин евген
судя по отзывам об укрбуде, всё далеко не так радужно, скорее наоборот.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги