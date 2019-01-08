Датчики, камеры и дешевая коммуналка: главные черты новостройки 

Поземный паркинг, камеры видеонаблюдения и система контроля доступа – это всего лишь малая часть характеристик, которые отличают новостройку от старых домов.

Как поддерживается порядок в новостройке, мы узнали на примере жилого комплекса "Аристократ". Его в прошлом году ввела в эксплуатацию строительная корпорация "Укрбуд".

Этот 24-этажный монолитно-каркасный дом с кирпичными стенами расположен в Печерском районе Киева неподалеку от станции метро "Печерская". Благодаря использованию современных технологий у обслуживающей компании есть возможность создавать комплексный подход для поддержания жизнеобеспечения "Аристократа".

Здание оборудовано системой контроля доступа. Вход в парадные, лифты, на этажи, заезд на территорию или в подземный паркинг осуществляется по электронным картам или брелокам. Кроме того, во всех этих местах, а также на придомовой территории установлены видеокамеры. Всего их 160, а изображения с них поступают на мониторы в центральную диспетчерскую.

Диспетчерская – это своего рода "центр управления" огромного дома, куда интегрированы все системы контроля. Дежурный сотрудник с автоматизированного рабочего места наблюдает за системами безопасности и жизнеобеспечения: работой электросетей, водо- и теплоснабжения, лифтов, пожарной и техногенной безопасности. К примеру, если датчик подаст сигнал о задымлении, то сработает система дымоудаления, а соответствующая информация поступит не только в диспетчерскую, но и в дежурную часть ГСЧС.

При этом благодаря видеокамерам диспетчер в реальном времени может оценить масштаб ситуации. В случае необходимости датчики также известят диспетчера о протечке воды в подвале или недопустимом уровне загазованности.

Когда меняется температура на улице, то автоматика также регулирует расход тепла, поступающего в дом через индивидуальный теплопункт, а диспетчер контролирует этот процесс. Такой подход позволяет расходовать тепловую энергию максимально эффективно и поддерживать в здании наиболее комфортную температуру.

К слову, девелопер постарался минимизировать расходы и на освещение "Аристократа". В трех местах - на крышах двух входов в подземный паркинг и на крыше трансформаторной подстанции - установлены солнечные панели. Благодаря им и 36 энергосберегающим фонарям со светодиодными лампами, которые автоматически включаются при наступлении сумерек, освещается вся придомовая территория жилого комплекса. Аналогичные светодиодные лампы используются и внутри дома, где установлены также и датчики движения, что дополнительно позволяет экономить электроэнергию.