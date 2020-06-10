Первый транш МВФ объемом 2,1 млрд долларов в рамках новой программы stand by Украина получит 11 июня 2020 года.

Об этом сообщила пресс служба Министерства финансов Украины. Отмечается, что общий объем 18-месячной программы – 5 млрд долларов. Средства будут направлены в госбюджет Украины.

"Это позволит обеспечить социальную защиту населения, в частности принять меры по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также – обеспечить своевременное осуществление выплат по нашим долговым обязательствам", – сказано в сообщении.

После завершения внутренних процедур МВФ, связанных с одобрением программы, тексты Письма о намерениях и Меморандума об экономической и финансовой политике будут опубликованы на официальных сайтах МВФ, Министерства финансов Украины и НБУ.

Отметим, что в тексте Письма содержится перечень мер, которые необходимо осуществить Украине в течение действия программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет директоров МВФ во вторник, 9 июня, приняла решение о выделении Украине $5 млрд по новой 18-месячной программе финансирования.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение по кредиту, отметив, что средства пойдут на преодоление последствий коронавируса.