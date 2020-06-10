Украина получит транш от МВФ 11 июня

Валентина Гембарская Экономика 10:41, 10.06.2020 Обновлено: 10:45, 10.06.2020

Первый транш МВФ объемом 2,1 млрд долларов в рамках новой программы stand by Украина получит 11 июня 2020 года.

Об этом сообщила пресс служба Министерства финансов Украины. Отмечается, что общий объем 18-месячной программы – 5 млрд долларов. Средства будут направлены в госбюджет Украины.

"Это позволит обеспечить социальную защиту населения, в частности принять меры по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также – обеспечить своевременное осуществление выплат по нашим долговым обязательствам", – сказано в сообщении.

После завершения внутренних процедур МВФ, связанных с одобрением программы, тексты Письма о намерениях и Меморандума об экономической и финансовой политике будут опубликованы на официальных сайтах МВФ, Министерства финансов Украины и НБУ.

Отметим, что в тексте Письма содержится перечень мер, которые необходимо осуществить Украине в течение действия программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет директоров МВФ во вторник, 9 июня, приняла решение о выделении Украине $5 млрд по новой 18-месячной программе финансирования.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение по кредиту, отметив, что средства пойдут на преодоление последствий коронавируса.

Комментировать
Экономика

Смотрите также

В Украине резко вырастет абонплата на газ: сколько теперь будем платить и как изменятся цены

В Херсоне заявили о победе над коронавирусом: выздоровели все больные

Зеленский назвал войну на Донбассе "лабиринтом" и ответил критикам

Что Зеленский предлагает выносить на референдум: появилось пояснение

"Буду использовать запасы": Венедиктова пожаловалась на низкую зарплату