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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономикиВсе статьи автора

''Дарим 360 тыс. грн! Забирайте быстрее!'' В Украину пришел новый развод

10.3тЧитать материал на украинском

Украинцы становятся жертвами новой полулегальной схемы. На мобильные телефоны, почтовые адреса приходят сообщения о крупном выигрыше. А чтобы забрать деньги, нужно пройти небольшую регистрацию по телефону.

О том, как вместо обещанных денег украинцы получают "средства для похудения" – в материале OBOZREVATEL.

Новый маркетинговый ход или "деньги на шару"

"Быстрее заберите 360 тыс. грн! Номер телефона ХХХХ (бесплатно). Ваш код ХХХ", — SMS с таким текстом от имени компании Пошторг массово рассылают украинцам.

''Дарим 360 тыс. грн! Забирайте быстрее!'' В Украину пришел новый развод

Компания с таким названием размещает рекламные материалы в украинских СМИ. И ни слова о ее продукции — только о подарках. На сайте Пошторга на главной странице снова информация о розыгрыше сотен тысяч гривен и фотографии довольных победителей.

''Дарим 360 тыс. грн! Забирайте быстрее!'' В Украину пришел новый развод

По указанному номеру телефону ответила оператор Алина. В первую очередь она рассказала о том, что звонок бесплатный, а конфиденциальность данных гарантируется.

Назовите код, который пришел вам в SMS, — говорит оператор. В ответ мы озвучили несколько случайных цифр, в ту же секунду Алина подтвердила: код вправильный.

Ваш номер телефона выбран программой в случайном порядке. Мы сейчас проводим акцию и разыгрываем 360 тыс. грн. Вы желаете пройти регистрацию и получить ваш приз? — продолжает девушка.

После регистрации якобы информация попадает в призовую комиссию, а она уже выбирает, кому достанется выигрыш. При этом наш номер уже победитель, достаточно всего лишь пройти регистрацию. Причем не обязательно получать SMS, чтобы участвовать в розыгрыше. Заполнить такую же анкету можно на сайте Пошторга.

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Пройдя регистрацию, оператор предлагает подождать пять дней, пока комиссия не примет решение. Что интересно, указанный в SMS номер телефона действительно бесплатный, а во время "регистрации" оператор уверяет, что ни за что не придется платить.

А какая профильная деятельность вашей компании?

Мы уже 25 лет занимается продажей товаров для здоровья, как для мужчин, так и для женщин… — рассказывает оператор Алина.

После того, как "победитель" прошел уже практически все этапы отбора и к 360 тыс. вроде как "совсем близко", оказывается, что в розыгрыше могут принимать участие только клиенты компании. Поэтому перед получением приза предлагают купить у них товаров на минимальную сумму 250-500 грн. Большинство товаров — биологически активные пищевые добавки (БАДы). Порошок, эффективность которого никем не доказана. Выполнив последнее условие, клиентам говорят, что третий этап отбора они завалили.

''Дарим 360 тыс. грн! Забирайте быстрее!'' В Украину пришел новый развод

Для убедительности и рекламы в СМИ нескольким участникам "конкурса" действительно могут вручить приз. Разумеется, о 360 тыс. грн речь не идет. За компанией Пошторг скрывается ТОВ "С-Мейл", которую зарегистрировала некая Людмила Уфинцева в январе этого года.

Читайте мелким шрифтов

В одном из разделов на сайте Пошторг, выполняя закон Украины, разместили договор с условиями конкурса. В документе написано, что "победителем" называют всех, кто получил рекламное сообщение от компании. То есть обвинить в мошенничестве продавцов БАДов не удастся.

''Дарим 360 тыс. грн! Забирайте быстрее!'' В Украину пришел новый развод

''Дарим 360 тыс. грн! Забирайте быстрее!'' В Украину пришел новый развод

Более того, подарок они могут выбрать самостоятельно. Причем по правилам это может быть что угодно, хоть 360 тыс. грн, хоть две упаковки добавки "для хорошей потенции". А заявляя, что их призовой фонд — больше миллиона и якобы они вручат 360 тыс. грн, они также действуют строго договора. В нем указано, что сумму можно менять в любой момент и в любую сторону.

Чтобы подтвердить, что вы ознакомлены с договором, достаточно принять участие в акции. Все "хитрости" схемы продаж прописаны в договоре. И для того, чтобы не покупать ненужные БАДы в надежде получить многотысячный приз, стоит в первую очередь ознакомиться с письменными правилами, где есть печать и подпись представителя компании.

Читайте все новости по теме "мошенничество в Киеве" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Тема
мошенничество в Киеве
Место
Украина
Теги
мошенникисхема обмана
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