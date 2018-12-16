''Дарим 360 тыс. грн! Забирайте быстрее!'' В Украину пришел новый развод

Украинцы становятся жертвами новой полулегальной схемы. На мобильные телефоны, почтовые адреса приходят сообщения о крупном выигрыше. А чтобы забрать деньги, нужно пройти небольшую регистрацию по телефону.

О том, как вместо обещанных денег украинцы получают "средства для похудения" – в материале OBOZREVATEL.

Новый маркетинговый ход или "деньги на шару"

"Быстрее заберите 360 тыс. грн! Номер телефона ХХХХ (бесплатно). Ваш код ХХХ", — SMS с таким текстом от имени компании Пошторг массово рассылают украинцам.

Компания с таким названием размещает рекламные материалы в украинских СМИ. И ни слова о ее продукции — только о подарках. На сайте Пошторга на главной странице снова информация о розыгрыше сотен тысяч гривен и фотографии довольных победителей.

По указанному номеру телефону ответила оператор Алина. В первую очередь она рассказала о том, что звонок бесплатный, а конфиденциальность данных гарантируется.

— Назовите код, который пришел вам в SMS, — говорит оператор. В ответ мы озвучили несколько случайных цифр, в ту же секунду Алина подтвердила: код вправильный.

— Ваш номер телефона выбран программой в случайном порядке. Мы сейчас проводим акцию и разыгрываем 360 тыс. грн. Вы желаете пройти регистрацию и получить ваш приз? — продолжает девушка.

После регистрации якобы информация попадает в призовую комиссию, а она уже выбирает, кому достанется выигрыш. При этом наш номер уже победитель, достаточно всего лишь пройти регистрацию. Причем не обязательно получать SMS, чтобы участвовать в розыгрыше. Заполнить такую же анкету можно на сайте Пошторга.

Пройдя регистрацию, оператор предлагает подождать пять дней, пока комиссия не примет решение. Что интересно, указанный в SMS номер телефона действительно бесплатный, а во время "регистрации" оператор уверяет, что ни за что не придется платить.

— А какая профильная деятельность вашей компании?

— Мы уже 25 лет занимается продажей товаров для здоровья, как для мужчин, так и для женщин… — рассказывает оператор Алина.

После того, как "победитель" прошел уже практически все этапы отбора и к 360 тыс. вроде как "совсем близко", оказывается, что в розыгрыше могут принимать участие только клиенты компании. Поэтому перед получением приза предлагают купить у них товаров на минимальную сумму 250-500 грн. Большинство товаров — биологически активные пищевые добавки (БАДы). Порошок, эффективность которого никем не доказана. Выполнив последнее условие, клиентам говорят, что третий этап отбора они завалили.

Для убедительности и рекламы в СМИ нескольким участникам "конкурса" действительно могут вручить приз. Разумеется, о 360 тыс. грн речь не идет. За компанией Пошторг скрывается ТОВ "С-Мейл", которую зарегистрировала некая Людмила Уфинцева в январе этого года.

Читайте мелким шрифтов

В одном из разделов на сайте Пошторг, выполняя закон Украины, разместили договор с условиями конкурса. В документе написано, что "победителем" называют всех, кто получил рекламное сообщение от компании. То есть обвинить в мошенничестве продавцов БАДов не удастся.

Более того, подарок они могут выбрать самостоятельно. Причем по правилам это может быть что угодно, хоть 360 тыс. грн, хоть две упаковки добавки "для хорошей потенции". А заявляя, что их призовой фонд — больше миллиона и якобы они вручат 360 тыс. грн, они также действуют строго договора. В нем указано, что сумму можно менять в любой момент и в любую сторону.

Чтобы подтвердить, что вы ознакомлены с договором, достаточно принять участие в акции. Все "хитрости" схемы продаж прописаны в договоре. И для того, чтобы не покупать ненужные БАДы в надежде получить многотысячный приз, стоит в первую очередь ознакомиться с письменными правилами, где есть печать и подпись представителя компании.