В Дании не подали апелляцию на решение энергетического агентства, которое разрешило достроить газопровод "Северный поток-2". Таким образом "Газпром" может возобновить работы.

Об этом говорится в сообщении DEA, передают РИА Новости.

"Датский апелляционный совет по энергетике не получал никаких апелляций против решения Датского энергетического агентства от 6 июля 2020 года", – говорится в сообщении.

Cо вторника Nord Stream–2 AG может возобновить строительство, также заявили в апелляционном совете.

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США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года.

Основной является позиция США, санкции которых уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик "Академик Черский" и судно "Фортуна".

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля Дания, ранее жестко выступавшая против российского газопровода, дала добро использовать трубоукладочные суда с якорями и без них для завершения строительства.