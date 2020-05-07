В Дании власти предложили открыть рестораны, магазины и кафе, а также возобновить учебу для школьников старших классов на следующем этапе отмены карантина.

Об этом сообщает The Local.

В заявлении накануне переговоров политических партий Дании премьер-министр страны Метте Фредериксен отметила, что ее партия, как и все другие, готова к послаблениям лишь настолько, насколько это будет безопасно.

"Конечно, все стороны хотят открыть все. Никто не заинтересован держать любую часть Дании на один день дольше, чем это необходимо. Но все также соглашаются, что мы должны делать то, что поможет защитить здоровье граждан", – сказала она.

По ее словам, предложение правительства заключается в том, чтобы открыть весь сектор розничной торговли, включая крупные торговые центры, рестораны и кафе.

Премьер сказала, что правительство надеется заключить соглашение как можно скорее, чтобы предоставить бизнесу несколько дней, чтобы подготовиться к открытию уже в понедельник.

Дания снимет часть карантинных ограничений

Датское агентство по инфекционным болезням SSI опубликовало результаты моделирования, которые показали, что даже с уровнем открытия, предложенного правительством, вряд ли произойдет всплеск новых случаев коронавируса, пока население продолжает соблюдать правила социальной дистанции и гигиены.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 6 мая, больше всего новых случаев заражения COVID-19 наблюдалось в Мексике, Панаме и Гондурасе.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, по всему миру погибли больше 265 тысяч человек. При этом количество зараженных превысило 3,8 млн человек. В Украине больных почти 13,7 тысяч.