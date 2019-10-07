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7 октября • обновлено в 11:08
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"Дания – наш!" Эксперт развенчал фейк России о газопроводе Путина

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Российская Федерация запустила фейковую информацию о том, что Дания сняла все возражения по вопросам строительства "Северного потока-2".

"Самое смешное, что данные выводы были сделаны на основании интервью "Известиям" главы пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансена", – пишет в блоге OBOZREVATEL военный эксперт Юрий Карин.

Однако, по его словам, Фальбе-Хансен заявил следующее: "Этот процесс /разрешение/ будет завершен, как только закончится оценка воздействия на окружающую среду и безопасность. Невозможно сказать, сколько времени займет этот процесс. Это зависит, среди прочего, от возможных дальнейших консультаций со странами в рамках Конвенции Эспо (она предполагает, что оценка воздействия на окружающую среду потенциально опасных проектов должна проводиться не только внутри государства, но и в сопредельных странах)".

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Карин отметил, что даже оператор Nord Stream 2 AG, который занимается строительством российского газопровода, не может назвать примерные сроки принятия Данией решения по проекту.

Эксперт добавил, что сам смысл строительства "Северного потока-2" заключается в создании обходящего Украину маршрута транспортировки газа в Европу до, а не после конца действия украинско-российского контракта на его транзит.

"Решить вопрос "в лоб" не удалось – не хочет "Нафтогаз Украины" заключать временный контракт на транзит российского газа. И перспектив, что согласится – немного. Судя по всему, это и есть основная причина, почему российские спецслужбы начали информационную спецоперацию "Дания – наш", – резюмировал Карин.

Напомним, что сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится дороже. Главная причина – отказ в разрешении на строительство со стороны Дании.

Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток-2"

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток-2"

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

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Тема
Северный поток-2
Персона
Юрий Карин
Место
Украина
Теги
Северный поток - 2 Новости России
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Оказывается от того, что Дания тянет с решением - в квартирах украины становится теплее на два градуса минимум.
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
ну согласны они или не согласны - то не имеет ключевого значения - не захотят и куй и в минус за транзит, да чуть большие издержки, но по факту европа вкладывает половину в его строительство и из-за каких то му.даков, что себе во вред вдруг решили организовываться, европа терять вложенное точно не захочет!
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