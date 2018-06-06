Данилюка попросили на выход: почему он оказался плохим министром

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ожидаемо подписал представление на увольнение скандального министра финансов Александра Данилюка. Теперь - дело за Верховной Радой.

Данилюк занимал кресло министра более двух лет. За это время неудач в его копилке оказалось куда больше, чем достижений. Взаимодействие с профильным комитетом было провальным, сотрудничество с международными донорами - под вопросом, за период его каденции дефицит платежного баланса увеличивался, а выполнение Госбюджета далеко от планового.

Более того, Данилюк замешан в ряд скандалов, а в его биографии оказалось много "темных пятен". OBOZREVATEL решил вспомнить "грешки" опального чиновника.

Был близок к Януковичу

Летом 2010 года в Администрации президента Януковича задумались о создании Координационного центра, который должен был контролировать процесс внедрения реформ в Украине и обеспечить взаимодействие между разными ведомствами.

На должность руководителя позвали выходца из известной британской консалтинговой компании McKinsey Александра Данилюка. С этого и началась его карьера чиновника в Украине.

Туманность названия "Координационный центр по осуществлению экономических реформ" не должна вводить никого в заблуждение. В первые два года существования центра на него возлагались серьезные надежды, а, согласно указу президента, Данилюк подчинялся напрямую лишь так называемой коллегии, куда входило все высшее руководство Украины: премьер-министр Николай Азаров, глава администрации президента Сергей Левочкин, глава Верховной Рады (на тот момент им был Владимир Литвин, а позже эту должность занял Владимир Рыбак) и несколько других чиновников топ-уровня.

При этом Данилюк как глава Координационного центра получил полномочия, которые приравнивались к тем, что были у вице-премьер-министра по экономическому развитию: от непосредственной разработки проектов реформ до контроля темпов и качества их внедрения на уровне профильных министерств.

Также не следует забывать и о щедром материальном вознаграждении, которое не могло не последовать за назначением на столь высокий пост. А вывод о прекрасном благосостоянии Данилюка можно сделать по его электронной декларации.

Кроме того, в декабре 2010 года Янукович назначил Данилюка еще и своим внештатным советником. Эту должность тот занимал аж до февраля 2014 года, пока не был уволен исполняющим обязанности президента Александром Турчиновым.

Янукович сделал последний подарок Данилюку 22 января 2014 года, когда правительственные войска как раз начали лить первую кровь протестующих на Майдане. В этот день президент решил поощрить чиновника, присвоив ему второй ранг государственного служащего.

Несмотря на это, министр финансов умудрился сделать отличную карьеру и при новой власти. Сначала он стал постоянным представителем президента Украины при Кабинете министров, после этого заместителем главы Администрации президента, а в апреле 2016 года министром финансов в новом правительстве Владимира Гройсмана.

"Забывчивый" министр

Вступив в должность в апреле 2016 года, Данилюк сразу заявил:"Я не коррупционер. У меня нет офшоров". Тогда некоторые СМИ решили проверить честность новоиспеченного министра. Как выяснилось уже на следующий день, тест чиновник не прошел.

Наши коллеги из других изданий тогда нашли информацию о кипрских компаниях Данилюка, в которых он был директором, начиная с 2007 года, и не оставлял бизнес все то время, что работал главой Координационного центра и даже позже, что противоречит украинскому законодательству, запрещающему совмещать работу на государственном посту с ведением бизнеса.

Сразу после назначения главе Минфина пришлось извиняться и объяснять, что эта "неприятность" случилась по вине его партнеров, которые якобы просто забыли вывести его из руководящего состава еще в 2010 году, когда он получил первую должность в украинской власти.

Два паспорта и налоговые махинации?

OBOZREVATEL публиковал эксклюзивные документы, которые доказывают, что Данилюк не только не оставил свой бизнес, но еще и сохранял британский паспорт минимум до 2015 года, нарушив закон в очередной раз.

Кроме того, мы нашли документы, которые свидетельствуют о том, что компании Данилюка активно функционировали все время, пока он строил карьеру государственного служащего. Например, в 2014 году его предприятие Rurik привлекло годовой кредит в размере более 450 тыс. фунтов для операционной деятельности. Кстати, согласно документам, это единственный доход компании за все годы ее существования.

При этом в декларации о доходах за 2014 год Данилюк не указывал информации о полученных из-за границы средствах, что тоже является нарушением закона и поводом для люстрации.

Нет этой суммы и в декларации 2015 года.

Во время госслужбы Данилюк указывал себя гражданином Великобритании

Во время госслужбы Данилюк указывал себя гражданином Великобритании

Во время госслужбы Данилюк указывал себя гражданином Великобритании

Во время госслужбы Данилюк указывал себя гражданином Великобритании

Более того, на днях Великобритания официально подтвердила, что министр финансов Украины Александр Данилюк фальсифицировал декларацию о доходах и не указал заработанные за границей средства. Как сообщила "Деловая столица", правоохранительные органы уже получили этому документальные подтверждения.

"Даже беглое ознакомление с этими данными дает право утверждать, что министр фальсифицировал некоторые из деклараций за минувшие годы, не указав "заработки" за границей. Например, согласно официальных данных налоговой службы Туманного Альбиона, за 2014 год Александр Данилюк задекларировал в стране 12 тысяч 59 фунтов доходов (из которых уплачено 515 фунтов подоходного налога), полученных от компании CEE Investment & Advisory LLP. Тем не менее в Украине, заполняя декларацию за 2014 год, Данилюк указал, что не получал доходов за границей", - говорится в сообщении.

Нарушения закона

Успешность деятельности Данилюка на посту министра финансов – это тема для отдельного разговора. Однако в нормальной европейской стране (которой Украина так хочет стать) даже самый эффективный чиновник не может занимать свою должность, если его имя оказалось замешано в скандалах. Даже косвенно.

Согласно опубликованным нами данным, Данилюк нарушил минимум две статьи Уголовного кодекса Украины. Первая – статья 366 ("Декларирование недостоверной информации"). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

А также статью 172 УК Украины ("Нарушение требований финансового контроля"). Согласно закону, публикация заведомо недостоверных сведений в декларации уполномоченного властью лица карается штрафом от одного до двух с половиной тысяч необлагаемых налогом минимумов.