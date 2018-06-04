Данилюк рассказал о причинах конфликта с Гройсманом

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что недавний конфликт с премьером Владимиром Гройсманом разгорелся из-за отказа главы правительства назначить ему пятого заместителя.

"У меня было требование назначить заместителя. Минфину нужен профессиональный человек, который будет заниматься реформой Государственной фискальной службы", – заявил Данилюк в интервью "Экономической правде".

После того, как премьер отказался поддерживать назначение на этот пост Яны Бугримовой, министр финансов заявил, что "встал и ушел" с заседания Кабмина.

Данилюк также объяснил, зачем после конфликта с Гройсманом написал письмо G7.

"Это письмо я написал для того, что проинформировать послов о рисках ситуации для системы государственных финансов, а также об угрозе прогресса реформы ГФС. Когда возникают риски такого уровня, послы должны об этом знать. Я написал письмо, чтобы не возникло оснований для любой дезинформации", – резюмировал Данилюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время заседания Кабинета министров 23 мая между Данилюком и Гройсманом произошла перепалка.

Позже стало известно, что Верховная Рада может уволить Данилюка уже на этой неделе. Проект представления об увольнении министра финансов на закрытой части заседания Кабмина якобы внес Гройсман.