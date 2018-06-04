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Данилюк рассказал о причинах конфликта с Гройсманом

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Министр финансов Александр Данилюк заявил, что недавний конфликт с премьером Владимиром Гройсманом разгорелся из-за отказа главы правительства назначить ему пятого заместителя.

"У меня было требование назначить заместителя. Минфину нужен профессиональный человек, который будет заниматься реформой Государственной фискальной службы", – заявил Данилюк в интервью "Экономической правде".

После того, как премьер отказался поддерживать назначение на этот пост Яны Бугримовой, министр финансов заявил, что "встал и ушел" с заседания Кабмина.

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Данилюк также объяснил, зачем после конфликта с Гройсманом написал письмо G7.

"Это письмо я написал для того, что проинформировать послов о рисках ситуации для системы государственных финансов, а также об угрозе прогресса реформы ГФС. Когда возникают риски такого уровня, послы должны об этом знать. Я написал письмо, чтобы не возникло оснований для любой дезинформации", – резюмировал Данилюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время заседания Кабинета министров 23 мая между Данилюком и Гройсманом произошла перепалка.

Позже стало известно, что Верховная Рада может уволить Данилюка уже на этой неделе. Проект представления об увольнении министра финансов на закрытой части заседания Кабмина якобы внес Гройсман.

Персоны
Александр ДанилюкВладимир Гройсман
Место
Украина
Объект
Министерство финансов
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