Данилюк раскрыл размер зарплаты на посту секретаря СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что его заработная плата на данной должности составляет около 50 тысяч гривен.

Соответствующее заявление он сделал в интервью ТСН. Также представитель СНБО Украины рассказал о своих тратах, когда жил в Лондоне.

"Дорого. До трех тысяч фунтов", – ответил Данилюк на вопрос журналистов о том, дорого ли снимать квартиру в Лондоне.

Секретарь Совета национальной безопасности также отметил, что его старший сын – Кирилл – учится в одной из самых престижных школ Англии, где обучение стоит более 40 тысяч долларов в год.

"Он учится в старой школе. Получил там полное финансирование. Получил стипендию", – резюмировал Данилюк.

Данилюк заявил, что его заработная плата составляет около 50 тысяч гривен Facebook Александр Данилюк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что не против занять должность премьер-министра.

При этом он рассказал о ближайших задачах на посту секретаря СНБО. "Для меня принципиально сейчас сделать реформу армии. Я являюсь ключевым координирующим органом. Стратегию разрабатывает СНБО. Как будут работать разведки. Это тоже системно разрабатывает СНБО. Энергетика, вызовов очень много. Ядерная энергетика, станции, которые надо модернизировать. Газ, с 1 января Украина может прекратить быть транзитером. Мы потеряем 3 млрд долларов транзита. Угроза геополитической значимости", – пояснил Данилюк.

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