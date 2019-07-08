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Данилюк раскрыл размер зарплаты на посту секретаря СНБО

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что его заработная плата на данной должности составляет около 50 тысяч гривен.

Соответствующее заявление он сделал в интервью ТСН. Также представитель СНБО Украины рассказал о своих тратах, когда жил в Лондоне.

"Дорого. До трех тысяч фунтов", – ответил Данилюк на вопрос журналистов о том, дорого ли снимать квартиру в Лондоне.

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Секретарь Совета национальной безопасности также отметил, что его старший сын – Кирилл – учится в одной из самых престижных школ Англии, где обучение стоит более 40 тысяч долларов в год.

"Он учится в старой школе. Получил там полное финансирование. Получил стипендию", – резюмировал Данилюк.

Данилюк заявил, что его заработная плата составляет около 50 тысяч гривен

Данилюк заявил, что его заработная плата составляет около 50 тысяч гривен

Facebook Александр Данилюк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что не против занять должность премьер-министра.

При этом он рассказал о ближайших задачах на посту секретаря СНБО. "Для меня принципиально сейчас сделать реформу армии. Я являюсь ключевым координирующим органом. Стратегию разрабатывает СНБО. Как будут работать разведки. Это тоже системно разрабатывает СНБО. Энергетика, вызовов очень много. Ядерная энергетика, станции, которые надо модернизировать. Газ, с 1 января Украина может прекратить быть транзитером. Мы потеряем 3 млрд долларов транзита. Угроза геополитической значимости", – пояснил Данилюк.

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Персона
Александр Данилюк
Место
Украина
Тег
СНБО
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